AMLO en Cancún, gira de agradecimiento

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

El 1 de diciembre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, emitirá un decreto para liberar a los presos políticos, informó luego de la reunión que sostuvo ayer con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, durante la gira de agradecimiento que realizó por Cancún.

Destacó que ha instruido a la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que sea ella quien elabore el acuerdo en el que también se fijarán las condiciones para dar amnistía a los presos políticos a partir del análisis de cada caso.

Indicó que se revisará la situación jurídica de los campesinos encarcelados durante más de 4 años que no han sido sentenciados, así como aquellos que fueron privados de su libertad “por consigna”.

Reiteró que en su gobierno “ya no habrá represalias en contra de nadie, no se va a reprimir a nadie”.

También, por primera vez dio a conocer que durante la negoción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ello sin que en su oportunidad trascendiera, la representación del presidente electo en las negociaciones logró detener temporalmente las negociaciones para rehacer el capítulo de energía, donde México perdía soberanía e independencia en el manejo de los recursos provenientes del petróleo, energía eléctrica y el gas.

“Consultaron entonces los negociadores de Estados Unidos con su presidente Donald Triump y pidió que quedará lo que el presidente electo de México proponía.

“Entonces quedaron dos párrafos donde garantizamos que el petróleo y la industria eléctrica son propiedad de la nación y que solo los mexicanos vamos a decidir sobre la forma en que se van a explotar nuestros recursos naturales”, reveló.

Dijo que apoyó la firma de ese tratado comercial porque permite elevar los salarios de los trabajadores mexicanos de la industria automotriz; y porque daría certeza a las inversiones extranjeras.

“Y no nos equivocamos, porque se ha fortalecido el peso, y contrario a lo que decían si ganábamos la presidencia de México, no hay devaluación ni fuga de capitales”, finalizó.

Por otra parte, la primera agencia franquiciante de turismo en América Latina, #GoätTravel ha venido a revolucionar la generación de visitantes nacionales e internacionales en México, a través de un sistema que se basa en apoyar e impulsar a jóvenes emprendedores que quieran desarrollarse en el sector turístico.

Carlos Fresan, CEO de esta empresa, explicó que la diferencia de su sistema de trabajo se basa en transmitir su knowhow a sus inversionistas para capacitarlos, profesionalizarlos y convertirlos en expertos en el sector turístico y dar seguimiento a sus clientes, todo ello avalados por el sistema de calidad ISO 9001:2015.

Explicó que un escenario en el que la actividad turística en nuestro país contribuye con el 8.7% del PIB nacional, el turismo debe ser tratado de una manera innovadora y diferente e impulsar a los jóvenes emprendedores a través de un modelo de negocio diferente, por medio de la venta de servicios turísticos en línea, por lo cual se les transmite su knowhow para profesionalizarlos y convertirlos en expertos en el sector turístico y que puedan de esa forma ganarse la vida y aportar a la economía nacional.

Explicó que se les ofrecen diversas soluciones que el turismo moderno exige. En pocos minutos se conforma el paquete y presupuesto que las personas les solicitan, lo cual en otros lugares tardan hasta tres días.

Este sistema comercializa experiencias de viaje, a través de una plataforma virtual multidestino, lo cual además de garantizar bajos costos de operación, convierte a los jóvenes inversionistas en expertos en asesoría turística.

Esto se lleva a cabo a través de una franquicia con tecnología vanguardista que utiliza una plataforma inteligente, única en el mundo, mediante la cual los jóvenes pueden iniciar una actividad productiva mediante la comercialización de experiencias de viajes.

#GoätTravel estableció su corporativo bajo la nueva cultura de trabajo en México; co-working ubicado en @Homework Revolución en la CDMX y ha establecido alianzas estratégicas con líneas aéreas, hoteles, cruceros y arrendadoras de autos con el objetivo de ofrecer las mejores condiciones comerciales, traduciendo este conjunto de beneficios en un retorno de inversión superior a lo que ofrecen los negocios convencionales.

Esta empresa vanguardista cuenta con una amplia experiencia en la industria turística fomentando el turismo nacional e internacional, así como el emprendurismo.

Como se sabe, el sector del turismo a nivel internacional creció por séptimo año consecutivo y alcanzó los 1,200 millones de turistas en una secuencia de crecimiento ininterrumpido que no se registraba desde la década de los 60’s.*

Actualmente, el turismo en México crece por arriba del índice mundial, aportando a la economía mexicana, el doble de lo que en promedio contribuyen las economías primarias y secundarias.

Los máximos exponentes de la Protección Ejecutiva a nivel mundial, el Tte. Coronel Dave Grossman, Ed Calderón y Juan Checo, estarán en nuestro país para participar el próximo 13 y 14 de noviembre en el Executive Protection Summit 2018, en el cual se expondrán las herramientas para aprender que la protección ejecutiva es una ciencia y una disciplina que se puede estructurar y medir de forma consistente.

La Ciudad de México será la sede de este importante evento en donde se espera la asistencia de más de 150 profesionales del sector, como directores de seguridad, administradores de protección ejecutiva, personal operativo y de protección, así como, dueños de empresas de seguridad y funcionarios de dependencias gubernamentales; convencidos que la seguridad y protección de personas es una profesión que adquiere cada día más relevancia frente a la sofisticación de las amenazas en contra de funcionarios, empresarios y diversas personalidades en el mundo y en especial en México.

Dentro del Executive Protection Summit 2018, se presentarán las herramientas para hacer más eficiente el trabajo del proveedor o administrador de cuerpos de protección, para así salvaguar su integridad física y mental dándole el conocimiento y los elementos prácticos en la materia, desarrollados por los más avanzados equipos del mundo.

El seminario del Tte. Coronel Dave Grossman, quien es autor del bestseller sobre la psicofisiología humana en combate, On Combat. The Psychology and Physiology of Deadly Conflict in War and Peace (2004) que junto con el ejército de los Estados Unidos, es responsable de los protocolos de combate y preparación más utilizados por los navy seals y las fuerzas especiales.

Dave Grossman impartirá su taller, considerado el más solicitado en el mundo, basado en los estudios de la psicofisiología humana en combate, adaptado a la vida civil y de impartición del orden.

Ed Calderón, reconocido a nivel internacional como uno de los instructores más destacados en temas de contra custodia e instrucción especializada en la improvisación y uso de armas punzocortantes, impartirá previo al evento, un taller especial donde los asistentes aprenderán a observar, identificar y superar las tácticas de asalto y secuestro con recursos limitados.

Juan Checo, quien fue agente de protección de Rudolf Giulliani durante una época crítica, compartirá sus experiencias operativas trabajando con la policía de Nueva York (NYPD) y en América Latina. A su vez hablará sobre las diversas caras de la seguridad ejecutiva.

Otros temas que se abordarán en el evento son: vehículos blindados y su valor en la administración del riesgo; los mitos del arma de fuego; Protective Invisibility la herramienta fundamental de la protección ejecutiva moderna; protección a funcionarios en la frontera, entre otros temas.

Participarán destacados ponentes como Pablo Ortiz Monasterio, Gonzalo Senosiain, Ivan Ivanovich, Cristian Jiménez, Chistopher Sizelove, Fernando Gómez, Jorge Septién, Anis Silva, María Teresa Septién, Fernando Polanco, Alejandro Brom, Enrique Tapia y Patricio Ortiz Monasterio, todos ellos directivos de destacadas empresas en materia de seguridad y protección a ejecutivos, empero lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

mauricioconde59@outlook.com

https://mauriciocondeblog.wordpress.com