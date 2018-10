Love of Lesbian celebrará 20 años en el Auditorio Nacional

La cita para un show lleno de sorpresas es el 18 de octubre y el previo del concierto estará a cargo de Alex Ferreira

Arturo Arellano

Con veinte años a cuestas, Love of Lesbian, banda española se ha consolidado como una de las más prolíficas de la nueva era del rock y la música alternativa, es por ello que para celebrar sus primeras dos décadas de vida, están organizando lo que refieren como un viaje en el tiempo, un concierto a través de los años y su historia. Este tendrá efecto el 18 de octubre en el Auditorio Nacional a donde planean llegar en compañía tal vez de algunos invitados especiales y por supuesto las canciones de su más reciente trabajo “El gran truco final”.

Santi Balmes, Jordi Roig, Joan Ramón Planell y Oriol Bonet, dijeron en rueda de prensa que “la primera vez que vinimos a tocar en El Lunario estábamos nerviosos, teníamos dos fechas con todas las entradas vendidas. Y en algún momento de la prueba pregunté si era posible conocer el Auditorio Nacional, queríamos saber cómo era en sus tripas y de pronto nos lo permitieron, nos dejaron conocer el escenario y nos quedamos como tres minutos en silencio, con la boca abierta, alucinando, porque es un tipo de espacio para la música que no existe en España y para nosotros ajenos a la realidad de México lo veíamos magnifico e inaccesible. Lo bonito de esta banda, de esta asociación de cuatro amigos es que hemos luchado por cumplir sueños juntos y ahora estaremos en este Auditorio Nacional tocando, mostrando nuestra música en un lugar donde han estado grandes artistas de todo el mundo”.

Luego de 20 años de historia se dicen “Una banda que empezó en un garage y avanzamos con mucho esfuerzo respetando nuestra esencia. Creo que es cierto que hay tradición lírica que se ha incrustado en la música de rock española y hay muchos referentes, pero ante ello no creo que tengamos una obligación. Nosotros hablamos de lo que nos ha sucedido en nuestras palabras, proponemos al oyente un juego, es como ir desvistiendo a una geisha y en ese acto se confiere al escucha una tridimensionalidad que hace del pop una fuente de tópicos poéticos, eso tratamos de hacer, porque a nosotros lo que nos gustaría escuchar es a personas que no traten al público de imbéciles, que propongan juegos”.

En ello decidieron que “La voluntad de la banda era no ser un ‘one hit wonder’ y hoy estamos orgullosos de no serlo. A la gente le gusta la totalidad de la banda, no sólo los hits y es reflejo de que nosotros no ponemos canciones de relleno, en el último disco teníamos 22 canciones preparadas para entrar y nos quedamos con 13. Somos una banda que nos gusta persistir, somos muy cabezones y nos gusta aferrarnos a nuestros sueños. Este Auditorio Nacional es el premio de esa constancia, de tener los pies del piso”.

Adelantaron que “será un repaso por toda nuestra historia, desde 1999 hasta la actualidad. Así que habrá canciones de cada uno de nuestros discos, de eso se trata un festejo. Antes de nosotros Alex Ferreiro tendrá una presentación de sus canciones, durante unos veinte o veinticinco minutos” y no descartaron la posibilidad de tener algún invitado especial. Finalmente tampoco descartan llegar a México con su espectáculo alterno que consta de títeres, marionetas y sombras chinas, titulado “Espejos y espejismos”. “Es difícil transportar la escenografía y actores, es un dineral, porque es toda una obra de teatro aunque no hay guión pautado de diálogo. Sin embargo, si alguien se interés a en tras el nosotros estaremos felices”. Love of Lesbian se presentará este 18 de octubre en el Auditorio Nacional como parte de sus festejos de 20 años.