“Sweet Dreams” te desea Tren a Marte

El grupo presentará su faceta como banda de covers este 8 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional

Arturo Arellano

Tren a Marte es una banda mexicana de ‘charlespop’ formada en 2007 por los hermanos Alan y Edgar García, quienes si bien nacieron como una banda de covers, después el destino los llevó a grabar su propia música, alcanzando un éxito que quizá ellos no se imaginaban, no obstante, el mismo destino fue quien más tarde les llevoó de regreso a interpretar esas icónicas canciones de rock y pop de los setenta y ochenta, siendo contratados para eventos privados a los que por supuesto sus fans no podían entrar, quedándose abstemios de esa faceta de Tren a Marte.

Ahora, con una carrera consolidada, los hermanos García le darán a sus fans ese gusto y presentarán sushowmusical, visual y multimedia denominado “Sweet Dreams” el 8 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional, donde interpretarán clásicos de Queen, Earth, Wind and Fire, entre otros.

Edgar visitó la redacción de esta casa editorial para contarnos en entrevista que “estamos preparando un nuevo show, nosotros tenemos dos discos de temas originales ‘Tercera llamada’, nominado al Grammy y luego ‘Karma para el alma’, que nos sorprendió muchísimo por estar en los primeros lugares de ventas en plataformas digitales. Somos de Tijuana y tuvimos la fortuna de poder trabajar en nuestra propia música, sin embargo, luego pudimos trabajar en un lugar de Polanco con un show en el que hacíamos covers de Queen, Ray Charles, Earth, Wind & Fire, The Doors y salían chicas bailando estilo burlesque, quitándose la ropa sin llegar a topless, mientras nosotros tocábamos, era un show muy bien cuidado y muy bonito, que nos abrió muchas puertas y nos dio a conocer, incluso ayudó a que se escuchara más nuestra música original, tanto, que pudimos hacer un primer Lunario con el disco original”.

Añade que “esta faceta de covers es una que los fans no han podido ver, porque nos han contratado para shows privados y no pueden entrar, de modo que quisimos quitarnos la espina y ofrecer el show de covers en Lunario para los fans. No obstante, lo renovamos y llegamos a ‘Sweet Dreams’. Nos tardamos poco más de tres años en preparar este concierto, porque cuando lo pensamos no existía la tecnología, ni teníamos los recursos necesarios para hacer lo que queríamos, que es un show audiovisual de principio a fin. La gente no se lo va a poder creer. Es un concierto muy espacial visualmente”.

En este caso aclara “los protagonistas serán la música y el multimedia, no habrá performers, porque no creemos que sea necesario. Esta es una etapa en la que queremos que la gente vea lo que sucede en el escenario musicalmente, será suficiente para no incluir más cosas. La reacción será muy padre, se trata de ir a echar rock & roll”. Describe que “Nuestro género se llama ‘charlespop’, una fusión de charlestón con pop y ese estilo lo imprimimos a cada interpretación. Tenemos influencias de los más grandes artistas del rock y el pop, de niños nos ponían Universal Stereo y de ahí aprendimos a conocer grandes artistas. Así que en este concierto vamos a hacer Queen, Chuck Berry, Earth Win & Fire, The Beatles, las bandas chidas. Ya llevamos un rato tocando por ejemplo Queen y es inevitable que desde la primera estrofa la gente se emocione, incluso chavitos de 13 años gozan y rockean a Queen, lo mismo pasa con otros grandes que incluimos en el repertorio”.

El concierto de Tren a Marte se realizará este 8 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional.