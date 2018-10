“4NAELC” regresa para divertir a las familias y empoderar a los niños

La puesta en escena se presenta en el Foro Silvia Pinal con Carlos Meza, Diego Cervantes, Xibal Sáenz y Rafa De Cecco, quienes dan vida a cuatro personajes inspirados en las icónicas Tortugas Ninja

Sólo permanecerán cinco sábados, hasta el 1 de diciembre

Arturo Arellano

Cuatro Ninjas Adolescentes en la Ciudad (4ANELC) es una puesta en escena producida por Adriana De Cecco, en la que Carlos Meza, Diego Cervantes, Xibal Sáenz y Rafa De Cecco, dan vida a cuatro personajes inspirados en las icónicas Tortugas Ninja, para contar una historia inspiracional de trabajo en equipo, todo con el apoyo del coreógrafo Bruno Discua, quien se encarga de montar las escenas de pelea y combate escénico. La obra se presenta en el Foro Silvia Pinal, donde ofrecerán una temporada de cinco sábados.

El el joven actor Rafa De Cecco, visitó la redacción de DIARIO IMAGENy en entrevista adelantó que “mi personaje es ‘Rafa’, el hermano más fuerte, malhumorado de los cuatro, el que se la pasa peleando, ese que primero golpea y después pregunta. Su importancia en la obra es que no quiere aceptar que ‘Leo’ es el líder, porque piensa que no debe ser dirigido si puede hacer las cosas por su cuenta no necesita un equipo. Entonces se la pasa retando y dejando en ridículo a su hermano hasta que hay un inconveniente y debe aprender a aceptar el trabajo en equipo, que finalmente es el mensaje de la obra, ayudar a los niños a trabajar en equipo a valorar la amistad y la hermandad, ser leales”.

Rafa que es homónimo de su personaje, dice sentirse identificado con “La personalidad de este hermano, porque tampoco me gusta trabajar en equipo, exploto muy fácil y soy más de usar la fuerza bruta que la razón. En la vida real me enfrento a ese aprendizaje de aceptar el trabajo en equipo, entonces la lección también me la llevo interpretando este personaje, que de repente no tengo necesidad de actuar o fingir, porque así me siento”. Nos platicó que “La historia básicamente es de ese enfrentamiento entre hermanos, la aceptación de los cuatro como equipo, se manejan muchos valores que no solo son para los niños, sino para la familia en general. Se trata del amor entre hermanos, entre la familia. El antagonista es Oroku Saki y su hija, que son los malos que tratan de acabar con el sensei de los ninjas y con los ninjas mismos”.

De su llegada al Foro Silvia Pinal destaca que “si bien este es un foro pequeño, está mejor ubicado de donde estábamos antes, razón que impedía que mucha gente llegara a ver nuestra obra. Aquí esperamos que la gente vaya y nos dé la oportunidad de mostrar lo que hemos hecho inspirados en las Tortugas Ninja”. De esto último agregó que “yo soy fan de las tortugas desde muy pequeño, ya no vi las de los noventas porque yo nací en el 2000, pero a partir de las del 2003 no les he perdido la pista. Creo que esta es una muy buena oportunidad para acercarle a las Tortugas Ninjaa las nuevas generaciones, porque desafortunadamente los niños ya no están tan pendientes de las caricaturas como lo estábamos antes, ya no les llama la atención. Entonces con esta obra queremos que los niños vean en vivo las artes marciales, las historias, que en este caso en la obra mezclamos las etapas de las Tortugas Ninjaa través de los años, les mostramos a los personajes para que se identifiquen con ellos, ya sea con Donatello, Rafael, Miguel Ángel y Leonardo, pero que hallen su personalidad y encuentren que hay otras personas con los mismos gustos y carácter que ellos y que está bien ser diferentes, siempre que aprendamos a convivir y respetar a los demás”.