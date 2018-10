Jaime Kohen enciende su “Fuego” de África

Tras cuatro años de ausencia musical, el cantautor lanza nuevo sencillo, inspirado en su viaje a dicho continente

Se presentará en vivo el 28 de noviembre en Hooka Santa Fe

Arturo Arellano

Jaime Kohen enciende los motores de lo que será su nueva producción discográfica, la cual está inspirada totalmente en sonidos africanos y fue a raíz de un viaje que hizo el cantautor a dicho continente que su fuego interior y capacidades creativas despertaron de nueva cuenta, ya que a lo largo de cuatro años, se había mantenido ausente de la escena musical con algún trabajo nuevo. Así es que está lanzando “Fuego”, primer sencillo de lo que será una serie de seis temas hasta completar el álbum “Gigante”. Kohen se presentará este 28 de noviembre en Hooka Santa Fe.

Kohen dijo en entrevista para DIARIO IMAGEN: “Es un sencillo muy importante porque me estoy reconectando de nuevo con la música después de cuatro años de no haber sacado nada nuevo. Mucho de lo que me reconecto con la música fue mi viaje a África y que antes de ello estuve bailando mucha música afrocaribeña durante mi estancia en Tulum. Me empecé a clavar, luego me fui en enero al oeste de África a donde llegué para estudiar danza, música y canto. Entonces lo viví un mes completo y sin duda me encendió de nuevo mi inspiración, compuse ‘Fuego’ con una amiga colombiana y es de esas canciones que nacieron en 15 minutos. Es muy especial para mí y tiene toda esa influencia afro caribeña”.

Reconoce que “actualmente estoy mucho más conectado con la parte visceral, por muchos años estuve mucho en la cabeza, pero la experiencia me lleva ahora al corazón y al instinto. Eso es lo que me va a funcionar a mi hoy, estoy encendido, conectado y eso quiero transmitir. Tuve una presentación muy íntima de este sencillo en vivo, fue la primera vez que toqué tambores, baile, danza africana y siendo lo que mi instinto me pedía la gente conecto instantáneamente. Si sigues tu fuego real siempre habrá resultados positivos”.

Para enfrentar de manera respetuosa este tipo de sonidos dice “mi tarea es honrar el origen, por ello fui al origen y conectar con lo que en la cultura africana son. Se trata de honrar mucho desde el corazón y sin máscaras. Parte de hacerlo también es incluir artistas africanos en mi showen vivo, bailarines, cantantes e instrumentistas. De hecho en la presentación del sencillo arrancamos con una danza africana”. De su espectáculo en Hooka Santa Fe adelanta “será un set lit interesante, dividiré el showen tres partes, una llena de música, vida y fuego, luego se irán restando músicos en escena, empezaremos siete y luego salen tres. Iremos de lo más lleno de vida y fuerza hasta lo más sutil e íntimo, siguiendo la línea del disco, desde las guitarras hasta las percusiones”.

En el escenario le acompañará el maestro africano Yadi Camara “va a tocar varios instrumentos de África, como el balafón y el dun dun, llevando esa escencia y sonido auténtico de aquel continente”. Mientras tanto Kohen ya tiene seis temas listos para ser lanzados sencillo por sencillo hasta completar un disco. “El disco completo se llamará ‘Gigante’, pero la idea es ir dando a conocer las canciones una por una, tenemos seis, pero la ventaja de tener un disco abierto es que se pueden ir sumando más”. El video de “Fuego” incluirá también los elementos de África, desde la parte visual hasta la sonoridad “Están mis maestras, vamos a hacer una coreografía, habrá muchos movimientos, besos y sensualidad para celebrar esta cultura”

Finalmente, el cantautor invita a la gente a “reconocer su poder y atreverse a conectar con su fuego interno, que se conecten al ser que al deber ser, porque si te conectas con el fuego y lo sigues puedes vivir tu vida de una manera muy plena. Vale la pena hacerle caso a tu fuego y respetar a tu ser”.