Marc Anthony inundó de salsa y sensualidad al Palacio de los Deportes

Ofreció un concierto de 90 minutos, donde puso al público a bailar de principio a fin

Con su “Legacy Tour”

Asael Grande

El cantante de origen puertorriqueño Marco Antonio Muñiz, mejor conocido como Marc Anthony, ofreció en el Palacio de los Deportes, el concierto de su gira “Legacy Tour”, y en la que puso ante sus fans el sabor de la salsa, bolero, balada y pop. Después de confirmar cinco fechas en nuestro país, Marc Anthony ofreció un espectáculo que forma una gira de la que serán parte países de Centro y Sudamérica como: Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, así como en Estados Unidos.

El astro boricua, uno de los artistas más sobresalientes del género tropical a nivel mundial, y uno de los más aclamados en el continente americano, puso a bailar a sus fans mexicanos al ritmo de salsa y la balada romántica. Ante 15 mil fans que abarrotaron el Domo de Cobre, Marc Anthony estuvo acompañado por una banda de más de diez músicos que incluyó timbales, un trompetista, un tecladista, tres trombones, un guitarrista, un bajista, un bongó, un pianista, congas y dos vocalistas, con quienes interpretó éxitos como “Y hubo alguien”, “Hasta ayer” y “Flor pálida” y el clásico “Vivir mi vida”.

No hay concierto de Marc Anthony en el que la convocatoria sea baja, pues puso a bailar a los asistentes, en su mayoría público femenino, quienes bailaron canciones como “Valió la pena”, “Y hubo alguien”, “Contra la corriente” y “Vivir lo nuestro”. Con bailes característicos y movimientos peculiares, Anthony puso ritmo y fiesta a la noche, en la que tampoco faltaron baladas como “Abrázame muy fuerte”, “Y cómo es él” y “Ahora quién”: “increíble, les voy a ser muy honesto, la altura no me afecta en nada, muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes, qué lindo, esta noche se la van a pasar bien con lo nuevo, con canciones favoritas; dónde están las mujeres?”, fueron las palabras de bienvenida de Anthony, quien recibió el aplauso desde las gradas del Palacio de los Deportes, mismas que no dejaron de escucharse.

Aparte de “Te conozco bien” y “Qué precio tiene el cielo”, el salsero presentó un medley con los temas “Te amaré”, “Palabras del alma” y la sorpresa de la noche “Si te vas”, canciones que formar parte del repertorio salsero de los inicios de Marc Anthony. Uno de los momentos más especiales de la noche, fue la interpretación de “Abrázame muy fuerte”, y “Hasta que te conocí”, del compositor Juan Gabriel.

La gira “Legacy Tour”, pisará San Antonio (Texas) el 9 de noviembre; McAllen (Texas), el 10, y Miami el 16 de noviembre, donde regresará al American Airlines Arena de la ciudad floridana. La gira constará de tres localizaciones más: Chicago (30 de noviembre), Los Ángeles (2 de diciembre) y la capital de Puerto Rico, donde finalizará la gira el 14 de diciembre en el Coliseo José Miguel Agrelot.

La música de Marc Anthony ha catapultado el género de la salsa a nivel internacional. Su álbum debut en inglés ayudó a dar paso a la explosión del pop latino entre 1999 y 2000, y éste alcanzó la posición de triple platino en Estados Unidos. Su carrera lo ha llevado a ganar múltiples premios entre los que destacan los GRAMMY y Billboard.

Ha vendido más de 12 millones de discos alrededor del mundo, cifra que lo llevó a ganar un récord Guinness por las exorbitantes ventas. Ha sido catalogado por la revista New York Magazine como uno de los 10 neoyorquinos más influyentes debido a su trayectoria musical y su labor altruista.

La siguiente parada del “Legacy Tour”, será el 20 de octubre, en el estadio 3 de Marzo, en Guadalajara.