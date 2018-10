Encuesta, “payasada”: PAN

Desde el portal

Ángel Soriano

Marcelo Torres, dirigente del PAN, consideró “una payasada” la encuesta en marcha para decidir la ubicación del NAIM, en tanto que el líder del PRD, Manuel Granados, subrayó la inconstitucionalidad y opacidad en el manejo de recursos del evento, mientras que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello no quiso opinar “de un asunto que no tiene base legal”.

En realidad, la encuesta de marras carece de sustento: es función de las autoridades tomar decisiones –en base a estudios técnicos y opinión de expertos- sobre obras importantes pues la sociedad para ello emitió su voto y les dio su confianza, para ello hubo una campaña y una oferta de gobierno, no para estar opinando sobre acciones de Gobierno a cada momento.

El pueblo está dedicado a sus actividades cotidianas y los funcionarios deben hacer lo propio. La inconstitucionalidad de la encuesta está fundamentada por conocedores del derecho, además se trata de una obra en marcha, con presupuesto programado para el siguiente año y con la decisión de inversionistas de aportar para su conclusión pues su objeto es tener utilidades.

En consecuencia, el NAIM tendrá que ser concluido pese a la oposición de los macheteros de Atenco, de los ecologistas y de los líderes de la oposición, dado que las opciones en Santa Lucía, Toluca y Puebla no ofrecen soluciones reales. Debe terminarse con las encuestas ilegales y el Gobierno a trabajar pues no pueden distraer al ciudadano de sus ocupaciones en tareas gubernamentales que no les toca resolver.

TURBULENCIAS

Excluyen al maíz amarillo del T-MEC

Raúl Pérez Bedolla, Secretario General de la Alianza Campesina del Noroeste, hizo un llamado al Senado de la República y a Jesús Seade Kuri, representante del Gobierno electo en la negociación del Acuerdo Comercial México-Estados Unidos-Canadá, ahora conocido como T-MEC, a ver que el sector del pequeño productor agrícola –como el maíz blanco y amarillo- queda nuevamente en desventaja con sus contrapartes estadounidenses y canadienses en materia de precios y subsidios para sus productos…Sin cumplir contratos, “desapareció” de Guadalajara, Jal., José Alberto Tapia García (RFC:TAGA680924CT-9) representante de la empresa E-propia defraudando a clientes que depositaron su confianza en la empresa. Se le ha tratado de localizar en el cel 523313613131 y en sus correos epropia@gmail.com y feedcback@propia.com y tampoco responde. Se solicita la intervención de las autoridades policiacas y fiscales para dar con su paradero…En Quebec, Canadá, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, firmó un convenio de colaboración con el director general del Instituto Nacional de Investigación Científica (INRS), Luc-Alain Giraldeau. Esta instancia de excelencia cuenta con cuatro centros de investigación en los ámbitos de ciencias del agua, tierra y medio ambiente; energía, materiales y telecomunicaciones; urbanización, cultura y sociedad y salud y ciencias experimentales. El INRS, enfocado en la formación de maestros y doctores, ofrece a la Autónoma mexiquense la posibilidad de impartir maestrías de doble grado con un año de estancia académica en cada país, así como programas de co tutela para estudios de doctorado… Con un llamado a combatir la corrupción desde todos los ámbitos y fomentar la cultura de la transparencia, el rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Eduardo Bautista Martínez, inauguró los foros de discusión regionales en el marco de la consulta sobre la Política nacional anticorrupción…

www.revista-brecha.com

asorianodesdelportalo@hotmail.com