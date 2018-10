No caeremos en exigencias o presiones: Gobernación

Por caravana

México no va caer en las exigencias de ningún gobierno ni en la presión de grupos de interés que, aprovechándose de la condición de vulnerabilidad de la caravana migrante, utilizan a familias, niños y mujeres para alcanzar una llegada a Estados Unidos que no va a ocurrir si no pasan los filtros que se establecen en las leyes del país, afirmó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

En rueda de prensa, aclaró que México no criminaliza la migración, y estimó que hay cerca de 5 mil centroamericanos que ingresaron al país, además de mil 28 solicitudes de refugio.

En el Salón Juárez de la Segob, precisó que nuestro país cuenta con las capacidades suficientes para recibir los flujos migratorios, siempre y cuando se hagan conforme a lo que establecen nuestras leyes, de forma ordenada y sin violencia.

Lamenta deceso de miembro de caravana

El titular de la Segob dio a conocer la muerte, en Chiapas, de un miembro de la caravana migrante y externó su pesar por lo ocurrido. “Lamento profundamente el deceso de un hondureño de 25 años de edad, que participaba en la #CaravanaMigrante, quien perdió la vida al caer de un tráiler en movimiento. Autoridades de la @FGEChiapas preparan las diligencias correspondientes”, escribió el funcionario federal en su cuenta de Twitter @navarreteprida.