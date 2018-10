Moody’s, Fitch y la migración hondureña presionan a AMLO

Índice político

Francisco Rodríguez

Los tecnócratas locales –de huipil Brioni y huarache Ferragamo—, prestanombres de los casi extintos neoliberales del gabacho, lanzan sus últimos estertores, coletazos dedicados a empuercar el mingo del nuevo régimen. Por todos los medios a modo, la prensa infame, tratan de inocular dardos envenenados con noticias engendradas por sus jefes de siempre en Nueva York.

Son los mismos aprendices de tecnócratas nacidos aquí pero bebiendo los vientos de los financieros del Imperio, causantes de todas las desgracias. Son los supuestamente encargados de vigilar las variables, el impacto de los pobres mercados, las tendencias de las inversiones, chuscos caballos de Troya que ya nos tienen hasta la madre. Y por eso se van, para no volver.

Educados en Moody’s, en Fitch, y en todas las calificadoras patito que siempre opinan del lado de los banqueros que les pagan –recuérdese su gran fracaso ante la crisis de 2008—, los tecnócratas no quieren aceptar que le ha fallado al país en toda la línea, precisamente por ser los voceros ubérrimamente pagados de los financieros neoyorkinos, esos que les hicieron su currículo para venir a asaltarnos en despoblado.

Formados en las mismas casas encuestadoras avitualladas por los bancos de Manhattan, arrastrando la pluma para sostener mentiras contra la Patria, son los que ayudaron a las calificadoras a justificar los flujos financieros que causaron en 2008 la devastadora crisis que aún sufre el mundo. Patrañas de cuello blanco de la debacle hipotecaria.

Ante el intento del nuevo régimen por adoptar una nueva política de producción petrolera independiente, rescatar los ilegales contratos de exploración y explotación petrolera en las aguas someras de Campeche y Tabasco, elevar los índices de refinación del producto y equilibrar las exportaciones de crudo con las necesidades nacionales, ponen el grito en el cielo.

Conceden, obsequian, una calificación negativa a la capacidad financiera de Pemex, cuando lo único que va a hacer la ex paraestatal es adecuar el ritmo de su trabajo a los intereses nacionales. Para ellos, se acaba de decretar el fin del mundo, así lo creen. No saben que sólo logran que el pueblo se alerte de sus improperios, cierre filas en torno del nacionalismo.

Los aprendices de tecnócratas financieros, una claque despreciable, los mismos que han manejado a su antojo las estimaciones, transferencias ilegales en los cajones del erario, los zarpazos a los menguados presupuestos del gasto social y de la obra pública, hacen una con sus privilegios y las noticias del Imperio para seguir sangrando al país.

Defienden los intereses de los prestanombres del petróleo, aquéllos esperanzados a que el régimen peñanietista permaneciera a través de Meade y acabara entregándoles todos los contratos facilones de las rondas de hidrocarburos, firmados por conspicuos salinistas- zedillistas. Una traición por donde se le vea.

Gracias a sus calificaciones interesadas, todavía nos falta sortear lo peor: la tormenta financiera que se viene después de que ellos han solapado la emisión de dólares sin sustento en la estructura económica gabacha y sin reservas, que va a lograr más pronto que tarde el truene de las economías occidentales, México, el más obediente, en primer lugar.

El dólar ya ha sido despreciado en todos los países productores de petróleo. Los petroleros quieren vender, pero al precio de monedas duras, no de vulgares billetes verdes sin valor, pintados por cera de Pantepec, soportado por economías débiles y sojuzgadas de las que somos los ejemplos más burdos y lamentables.

Las calificadoras patito, como la de Fitch, tienen en gran parte la culpa de los estropicios que los financieros han propinado al mundo. Sus gatos, los corifeos locales de la prensa, del Banco de México, de la SHCP y de las casas de Bolsa del rancho grande, son cómplices en grado sumo de esta nueva agresión.

Ellos y sus gatos modorros preferirían que todo siguiera igual: que las empresas fantasma de Carlos Salinas de Gortari, Aspe, Baillères, Gérard y compañía, prestanombres de los inversionistas neoyorquinos fueran los beneficiados con los paquetes de inversión nacional, la creación de refinerías…… y los moches en la importación de todos los combustibles, como hasta ahora. Como no va a ser así, protestan deseándonos la peor perspectiva posible. Que con su pan se lo coman. La mayoría ya expresó su veredicto el pasado primero de julio y no habrá reversa que los cobije. Ya estuvo bien. No se vale.

La agresión de la encuestadora Fitch, viene de la mano de la operación financiada en Centroamérica para alentar la migración indocumentada de miles de hermanos engañados por los financieros encabezados por George Soros, el mismo que estuvo detrás de las avalanchas humanas del puerto de Calais, Francia…… de la inundación humana a Grecia y de la financiación de los colectivos contra la Islamofobia en el país galo. No es fortuito que la red europea contra el fascismo y el racismo esté apoyada por la ONG Calais Migrant Solidarity, financiada por el magnate estadounidense.

Aquí se trata de poner a prueba al nuevo régimen, enseñando el petate del muerto, alterando la convivencia en las regiones indígenas asoladas por la pobreza extrema. Se pone a prueba el planteamiento de la Cuarta Transformación con un trapo burlador. Despreciando los derechos humanos de los desesperados.

Todo porque el nuevo régimen acababa de hacer pública su posición en favor de programas de desarrollo colectivo de todos los países norte y centroamericanos en la frontera sur para ofrecer trabajo a los desplazados. Para crear cortinas de empleo a los desheredados que buscan lícitamente mejorar sus condiciones de miseria y abandono.

Y los tecnócratas locales de huarache, como siempre acompañados por los comentaristas de la prensa infame, se echan encima como una jauría de todos los planteamientos del nuevo régimen. Lo denuestan, lo vituperan, lo desacreditan a priori, tratando de que las cosas sigan igual…… y, de paso, los dicterios antiinmigrantes de Trump, en la búsqueda del triunfo de sus republicanos en las elecciones de noviembre, se impongan en la contienda, demostrándole a los wasp que el anaranjado tenía razón en su lucha contra los miserables. En ese intríngulis quieren arrinconarnos.

Exigen, a través de los medios vendidos, que sigamos haciéndole el trabajo sucio de reprimir en la frontera sur y agacharnos al mismo tiempo en la frontera norte. No tienen llenadera. Quieren seguir reinando en solitario, en ésta, su zona hegemónica del mundo occidental. La única que todavía conservan, a contrapelo de la historia.

Quieren que sigamos siendo los payasos de las cachetadas, los negros de la feria. ¡Jueguen limpio! nos gritan en la cara. ¿Cuándo podremos responder?

Afortunadamente sólo quedan 39 días a los traidores. ¡Que se larguen todos! ¿No cree usted?

Índice Flamígero: Bien recibidos entre la sociedad y, sobre todo, entre las tropas, los nombramientos de los próximos secretarios de la Defensa Nacional, General Luis C. Sandoval, de la Marina Armada, Almirante Rafael Ojeda Durán, hechos ayer por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Lo más destacado es que ambos son ajenos a los actuales factótums en las Fuerzas Armadas. Ninguno de ambos era el “favorito” de los actuales mandos castrenses, lo que anuncia que a partir de diciembre muchos de quienes fueron propuestos a AMLO y no resultaron “ganadores” pasarán a retiro voluntario. + + + Enorme pedrada lanzó ayer a la sobrina de Carlos Salinas de Gortari el renunciante Manuel Granados en su misiva de dimisión a la dirigencia del PRD, al señalar que se va del cargo en lugar de hacer “maquinaciones para ampliar y permanecer” en las dirigencias de los partidos políticos. La hija de Adriana Salinas se ha aferrado a la espuria presidencia del CEN de lo que queda del PRI, lo que la ha distanciado no sólo de quien todavía es “el primer priísta del país”, también de la escasa militancia. Impidió el arribo a la secretaría general de un político cercano a Manlio Fabio Beltrones y a Aurelio Nuño e hizo llegar a ese puesto a un incondicional. Le da la puntilla al tricolor… por lo que quizá habría que felicitarla, ¿o no?

