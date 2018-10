Skatex 2018 llega a Texcoco con Panteón Rococó e Inspector

Será el próximo 1 de diciembre cuando se realice este evento que reunirá a bandas nacionales e internacionales del género ska en la Feria del Caballo

Asael Grande

Varios artistas internacionales señalan a México como uno de los bastiones más importantes del ska en el mundo, la gran cantidad de bandas que se han vinculado a este género musical delatan una escena que desde hace años goza de gran fama.

Es por ello, que el próximo 1 de diciembre se realizará en Texcoco, Estado de México, la cuarta edición del Festival Internacional Skatex 2018, donde se verán a bandas nacionales e internacionales del género ska en su mayoría. Dicho evento se llevará a cabo en las instalaciones de la Feria del Caballo de ese mismo municipio y se espera que el recinto albergue un lleno total para esta edición: “este gran evento, el Skafest, cuenta con un gran elenco, tratamos de ir hacia todo el público, muy agradecidos con los artistas, este año vamos a inaugurar una zona especial para los niños, ya que acuden muchas familias a este festival, habrá tres bandas invitadas, una banda de Chimahuacán, y habrá mil cervezas de bienvenida a los primeros en llegar, y este año se repetirá la dinámica de dos escenarios, como las tres anteriores ediciones, el escenario Texcoco, y el escenario Skatex, vamos a tener shows de acrobacias en motocicletas, para tener más actividades”, informó, Alfonso Olivares, organizador del Skatex 2018.

Por su parte, Manuel “Loko” Corona, de la Tremenda Korte, agregó: “estamos muy contentos porque la organización de la Feria del Caballo cree en la música, un puente para hermanar a la raza de la zona conurbada, que es parte del Estado de México, en donde hay una movida muy fuerte de música de resistencia, entonces el Skatex viene a ser un momento en donde la gente olvida sus problemas, la gente va a pasarla bien, hay una nostalgia de ver ciertos carteles de bandas de ska, habrá momentos inolvidables este año, en donde hay un cartel impresionante”.

El Skatex se ha convertido en uno de los más esperados por los fans de esta música en el Estado de México ya que siempre tiene un line up de talla nacional e internacional. Después de tres años consecutivos del Festival Skatex, uno de los eventos más importantes de la escena del ska en México, regresa con un line up muy atractivo para todo público: La Tremenda Korte, Panteón Rococó, La Milixia, Ska Cubano, Zona Ganjah, La Vela Puerca, Negro Vivos, Karamelo Santo, Juantxo Skalari, Sr. Bikini, Sekta Core, Inspector, Triciclo Circus Band, Rude Boys, Interpuesto, Yucatán A Go Go, entre otras bandas: “tocaremos canciones del nuevo disco, trataremos de tocar otro par de canciones justamente para entonces, hubo mucha expectativa con el lanzamiento del sencillo ‘El último ska’, la gente pensó que se deshacía la banda, pero ha funcionado muy bien el sencillo, muchas de las nuevas generaciones irán al Skatex, en lo que será la zona Skakids, nunca nos imaginamos que el ska pudiera tener una representación muy grande en nuestra República Mexicana, y tener una presencia internacional”, finalizó Dr. Skenka, de Panteón Rococó.

En pocos años, el festival Skatex se ha convertido en la bandera de la escena ska mexicana gracias a line ups muy atractivos, llenos de talento y con artistas procedentes de todo el globo. En su cuarta edición, el Skatex no ha sido menos, logrando reunir un cartel lleno de talento. La cita para el Skatex 2018, será el sábado 1 de diciembre, en la Feria Internacional del Caballo Texcoco (Carretera Texcoco-Tepexpan km3.5, Tulatongo, Texcoco, Méx).

La cuarta edición del festival de música Skatex se ha convertido en una referencia internacional en nuestro país