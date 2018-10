Rodrigo Ávila representa a la escena electrónica de México

El empresario promueve al talento mexicano del género y promete un festival a la altura de cualquiera en el mundo

Arturo Arellano

Rodrigo Ávila es un empresario mexicano, cuyo interés se ha enfocado en promover el talento nacional dentro de la escena de la música electrónica, es por ello que desde hace varios años se ha encargado de dignificar lo hecho en México, colocando a Dj´s en festivales a nivel mundial y con compañías disqueras de primer nivel. Ahora, su siguiente meta es, según platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN, crear un festival mexicano a la altura de cualquier festival internacional de música electrónica, pero con la esencia de este país, tanto en el tema conceptual como en los talentos.

“Principalmente hemos enfocado mi agencia a impulsar al talento mexicano. Llevo varios años en el tema de los eventos y fiestas con Dj´s, donde me di cuenta de que había una gran ausencia del talento mexicano, que por ende no podían llegar a eventos internacionales. Era algo frustrante, porque hay artistas de todo el mundo girando y no había mexicanos, nadie con la playera de nuestro país en la escena. Así que empecé a promoverlos, con eventos, campañas, featurings y estrategias que hagan que sean escuchados”.

“Algo que me encanta y siempre lo he visto es que el mexicano es un gran fan, consumimos mucho los shows, por ejemplo convocamos a los mexicanos en Tomorrowland y llegaron entre 200 y 300 personas con máscaras, tequila, playeras, eso es algo que no ofrece otro país, el mexicano es clave para un festival internacional”.

Por lo anterior, destaca: “La música electrónica es la única en la industria que cuando se hace un festival de inmediato se internacionaliza, eso no pasa en Vive Latino, por ejemplo hay bandas de varios lugares, pero no público de tantos países, la mayoria son mexicanos. Entonces, mis metas son muchas, entre ellas crear un festival internacional completamente mexicano de música electrónica, con nombre mexicano, estética mexicana y para que vengan a tocar los chinos, europeos, gente de todo el mundo, que sean ellos los que pidan venir a nuestro país”.

Reconoce que la falta de crecimiento de la escena mexicana en este género, lamentablemente es responsabilidad en gran parte del malinchismo. “Es algo que nos ha detenido mucho tiempo, el mismo promotor mexicano opaca al talento mexicano, a todos los Dj´s nacionales sólo les ofrecen el boleto de avión y la mayoría de las veces tocan gratis, en vez de pagarles lo que realmente valen, cuando llegan a pagar hasta 400 mil dólares a los internacionales, pero uno mexicano les pide 20 mil pesos y se les cae el mundo. Eso yo no lo acepto, cuando vendo Dj´s mexicanos le comento al cliente que cuestan lo que cuestan porque tenemos que crecer sus proyectos y hay que apoyarlos”.

En ese mismo tenor refiere: “El malinchismo con el que tengo que trabajar es que quitemos ese pensamiento de que no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano. Los extranjeros se catapultan aquí, pero no se catapultan los mexicanos, es algo que no tiene sentido y que tiene que cambiar. Por ello estoy trabajando en ese festival que tendrá un Lineup mezclado, no sólo eletrónica, también urbano y otros géneros”. Mientras este festival sigue en proceso de gestación, Ávila destaca que una de sus metas a corto plazo es lograr más presencia mexicana en Tomorrowland de Francia.