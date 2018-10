Mike Salazar ofrecerá risas en 180º

El comediante presentará su espectáculo de standup este 26 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1

Arturo Arellano

Con más de 2 horas de un show totalmente dinámico, lleno de rutinas, chistes, baile y canto, Mike Salazar se presentará este 26 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1, bajo el concepto de su Gira 180 grados.

Este es un espectáculo apto para todas las edades, lleno de comedia de primer nivel y con diferentes disciplinas escénicas, como el standup, actuación, imitación y otros recursos con los que el también conocido como “Caballero de la comedia” ha cautivado a sus fans desde su aparición en redes sociales.

Para describir parte de lo que será su espectáculo, Mike Salazar concedió una entrevista para las páginas de este diario, con quien platicó. “Vamos a presentar nuestro trabajo con más de dos horas de risas y lo digo porque mi hermano Roel Salazar, también ya está empezando en esto de la comedia, desde hace dos años comenzó y ahora dará un openingde mi show, será el telonero con aproximadamente 20 minutos de show, mientras que yo hare dos horas. Presentamos esta gira en la Ciudad de México, luego de haber recorrido prácticamente todo el país”.

Asegura que éste es un llamado a la alegría: “Como comediante creo que mi tarea es que la gente se relaje, que se olvide de las cosas malas y vean la vida desde un enfoque más ligero. Yo los invito a que no se preocupen por cosas insignificantes, nosotros los comediantes debemos convertir las tragedias en risas y no por burla, sino para que la audiencia se olvide de los problemas”.

Salazar dice siempre estar atento a cuidar la susceptibilidad de la gente. “Yo no toco temas recientes y mucho menos tragedias que han lastimado a la gente, por ejemplo, yo jamás haría un chiste sobre los terremotos en México, respeto mucho al público y no me nace ese tipo de comedia. Mi show va basado en lo teatral, porque soy un comediante completo, bailo, canto, hago parodias, cuento chistes y por supuesto hago el standup, pero jamás la burla. Uso doble sentido y la picardía, pero no vulgaridad ni temas que afecten a la audiencia. La verdad nunca me ha tocado que alguien se ofenda con algo de mi rutina, eso me hace pensar que vamos haciendo las cosas bien”.

Si bien Salazar es originario del norte del país, niega que haya tenido que tropicalizar su show para el público capitalino. “A la gente le gusta escuchar mi acento y las palabras que usamos en el norte de México, si he llegado a pensar en regionalizar el show, pero es la gente misma quien pide que dejemos las cosas como están, tal cual hablamos los regios, entonces me valgo de nuestros modismos y porque m también algunas palabras de cada lugar al que llegamos. La gente quiere escuchar al comediante norteño y eso les presentamos”.

Proveniente de una fama adquirida en redes sociales, Salazar dice: “Mi show ha sido visto en redes sociales, de modo que en este espectáculo van a ver ese contenido, pero modificado, mejorado, además de cosas nuevas, hablo de mi etapa como papá y justo por ello el nombre de la gira, porque cuando me convertí en padre, mi vida dio un giro de 180 grados. Por otra parte hablo de las redes sociales, del reggaetón, no me burlo, sólo hago imitaciones de reggaetoneros y hablo de que la música de antes tenía más contenido”. Mike Salazar se presenta este 26 de octubre en el Centro Cultural Teatro1.