¿Transformación o regresión?

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

Se acabó la luna de miel, la transición de terciopelo; bienvenidos a la polarización de la “democracia participativa” (para algunos, demagogia) que eligió Santa Lucía como destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Se inauguró el estilo del nuevo gobierno, guiado por el “pueblo sabio”.

Como se lo adelantamos, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, aplicó la técnica de Poncio Pilato: lavarse las manos en este polémico tema, y endosa así a los ciudadanos el triunfo del proyecto de José María Riobóo, el constructor amigo del nuevo gobierno. Sí, en la Cuarta Transformación los usos y costumbres seguirán siendo los mismos, sólo que privilegiarán a otros grupos.

Sobre aviso no hay engaño. El amago lanzado por AMLO a sus “adversarios” de que “se vayan acostumbrando”, porque cuando lo amerite recurrirá a la consulta, marca la pauta en la toma de decisiones del nuevo gobierno, que remató así: “ya ven que soy muy rebelde y no me voy a aguantar”.

En efecto, fiel a su naturaleza autoritaria, aplicará el democrático ejercicio de la consulta ciudadana a discreción y conveniencia. Actuando como juez y parte, generando más incertidumbre que certezas, como sucedió en este caso marcado por la falta de transparencia, metodología, candados de seguridad en la impresión, resguardo y traslado de urnas y un árbitro neutral.

Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió: “Aunque hemos avanzado significativamente en la consolidación del sufragio como herramienta para la determinación y distribución de los poderes públicos, es necesario no bajar la guardia para evitar que los logros que hemos alcanzado, los democráticos, tengan regresiones en clave autoritaria”.

Sí, la democracia participativa no debe pervertirse, al tratar de evadir los costos políticos en la toma de decisiones. Gobernar exige decidir y enfrentar lo que de ahí se derive. La mayoría obtenida por Morena en las urnas el pasado 1 de julio, confirmó el poder ciudadano en un marco democrático, legal y con respeto a las instituciones. La demagogia sólo pone en vilo nuestro débil estado de Derecho.

Bienvenidas todas las opciones de participación que empoderen al ciudadano. Bienvenidas las reformas a la Constitución para quitar candados a la consulta. El Congreso deberá cuidar la forma y el fondo. El Poder Ejecutivo deberá ejercerla con responsabilidad ante la ausencia de contrapesos. Su compromiso es unir y conciliar. Se acabó la campaña, llegó la hora de gobernar.

Como advirtió Maquiavelo, “Lo más difícil en política es el cambio de régimen: para el nuevo príncipe, los derrotados serán enemigos a muerte y los aliados originales demandarán más de lo que se les puede y debe dar”. ¿Le alcanzará?

VERICUENTOS

Batres – Castañón

De pronóstico reservado la sesión de este martes en el Senado; muy a su pesar, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, deberá tomar protesta al priísta Noé Castañón Ramírez, como integrante de la LXIV Legislatura. Las denuncias en tribunales de Chiapas y la CDMX por violencia intrafamiliar, no cancelan sus derechos políticos, dice el TEPJF. Vaya criterios tan acomodaticios para dotar de fuero a este ejemplar que se suma a Las perlas negras del legislativo como Gerardo Fernández Noroña; Cipriano Charrez y Manuel Huerta Martínez. ¡Qué horror!

Ruffo vs Marko Cortés

El diputado panista Ernesto Ruffo, renunció al CEN del PAN, y lo calificó como una “gavilla de controladores” que busca imponer a Marko Cortés en la presidencia del partido; Advirtió que si gana no lo va a reconocer, porque sería avalar los procedimientos corruptos con los que el michoacano se condujo durante la LXIII legislatura, aquella de “los moches”. El legislador bajacaliforniano dice que su trabajo por transparentar el padrón fue ignorado por Ricardo Anaya y que en el PAN “se hacen patos” para ejercer herramientas democráticas en la elección. ¡Sopas!

INFONAVIT – Finanzas sólidas

Casi al cierre del sexenio, el Infonavit, que dirige David Penchyna, entrega buenas cuentas. A la fecha se han colocado 294 mil 826 créditos hipotecarios y 132 mil 732 de mejoramiento de vivienda, es decir, superó un 8 por ciento lo proyectado para este 2018. El instituto de vivienda entrega al nuevo gobierno finanzas fuertes y cumple las metas de colocación con una derrama de 161 mil millones de pesos, 21 mil millones por arriba de lo planeado. ¡Órale!

Mano a mano en el SNTE

Ante la posible cancelación de la Reforma Educativa en este periodo ordinario de sesiones, Elba Esther Gordillo, ex dirigente magisterial y Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de Trabaja

dores de la Educación (SNTE) miden fuerzas entre las 61 secciones del organismo en busca de lealtades; Maestros por México que dirige Tomás Vázquez Vigil, apoya a Gordillo. Dos procesos y un camino: Abrogar la reforma y controlar la educación a través del sindicato más grande del país. ¡Promesas de campaña!

