Garbage celebrará 20 años de “Versión 2.0” en la Arena Ciudad de México

La banda estadunidense se presentará este 1 de noviembre, luego de haber triunfado en Querétaro

En el marco de su gira por el 20 aniversario del disco “Versión 2.0”, la banda de rock estadunidense Garbage, liderada por Shirley Manson, regresa a México donde ofreció un concierto ayer 31 de octubre en Querétaro, para luego llegar este 1 de noviembre a la Arena Ciudad de México, donde celebrará el Día de Muertos junto a sus fanáticos.

Previo a estos shows, la banda publicó en sus redes sociales “¡MÉXICO! Estamos muy orgullosos de anunciar que estamos trayendo nuestra gira del vigésimo aniversario de ‘Versión 2.0’ como prometimos”, por lo que Shirley Manson, Duke Erikson, Steve Marker y Butch Vig, externaron desde el primer momento su emoción por llegar a tierra azteca. “Nunca habíamos estado en Puebla, así que es un gran honor y una increíble experiencia. Estamos muy emocionados de traer el show de aniversario de nuestro segundo disco “Versión 2.0”, que fue un gran disco y que nos trae grandes memorias que vale la pena recordar”, aseveró Shirley Manson, previo a su show en la Ciudad de México.

Este año el disco “Versión 2.0” (1998) cumple 20 años desde su lanzamiento, por lo que en junio del presente año el grupo compartió una versión especial de ese material con los temas originales remasterizados y 10 extras, mismo que ya está disponible a través de las múltiples plataformas musicales. Garbage es una banda de rock alternativo procedente de Madison, Estados Unidos y Edimburgo, Escocia, Reino Unido, formada en 1993​ por la cantante escocesa Shirley Manson, y por los tres productores estadounidenses Butch Vig, Steve Marker y Duke Erikson, han vendido más de 25 millones de álbumes alrededor del mundo y actualmente realizan una gira que los llevara por todo el mundo, celebrando el lanzamiento de “Versión 2.0” uno de sus álbumes más exitosos y emblemáticos.

“Versión 2.0”, lanzado en 1998, encabezó las listas de charts del Reino Unido y los llevó a merecer dos nominaciones al año siguiente como Mejor Álbum del Año y Mejor Álbum de Rock. El disco obtuvo muy buenas ventas, siguiendo el legado de su antecesor. Garbage continuó componiendo canciones, hasta que en 1999 lanzaron el tema principal para la decimonovena película de James Bond, The World Is Not Enough.4​. Más tarde lanzaron “Strange Little Birds” en 2016, que representa su más reciente disco de estudio con temas inéditos.