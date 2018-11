“Palabras para sanar”, de Julieta Enríquez, Editorial Diana

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Afronta sin miedo el dolor, la resiliencia y el amor

Julieta Enríquez conversó con expertos en los temas más trascendentes de la vida: el amor, el dolor, la felicidad, el miedo. Ellos te comparten los momentos más difíciles que han atravesado y cómo los superaron. Permite que sus experiencias llenas de sabiduría te guíen en el camino a la felicidad. En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, la autora nos platicó más detalles:

—¿Cómo fue que decidiste juntar las entrevistas de grandes personalidades del medio?

“Los seres humanos andamos por la vida buscando como tener una vida más plena, porque es bien cortita como para quedarnos a medias, a lo largo de mi trayectoria profesional como coach, psicoterapeuta, fue viendo las coincidencias con los temas que nos ocupan, que nos preocupan para tener esta vida más plena, entonces fui seleccionando las coincidencias, y después aparecieron los maestros, que son estas figuras de autoridad, cada uno en su tema y con esto fuimos conformando el libro a lo largo de varios años”.

—En una entrevista a Virginia Sendel de la fundación Michou y Mau “El dolor lo debemos transformar en amor a través de los actos de empatía”. ¿Cómo lograr transformar esos momentos de dolor?

“Con esa conversación empiezo el libro, porque como seres humanos todos tarde o temprano vamos a experimentar el dolor con mayores o menores perdidas en la vida, y le sacamos la vuelta al dolor, lo evadimos, lo guardamos, fingimos que no pasa nada, el dolor incluso como su etimología lo dice es algo que llega, te golpea, pero es algo que te pule y te transforma, la invitación para el lector es que los momentos de dolor los vea como procesos para su crecimiento, Virginia Sendel empieza sus conferencias diciendo -Esta fundación nace del dolor y después se transformó en un acto de amor- el dolor puede ser un gran maestro en nuestras vida, tomar un cierto nivel de conciencia, para pasar por todo el proceso que implica, primero lo niegas, luego el enojo, luego viene la parte de negociación, al final viene la aceptación”.

—En el libro mencionas que “No estamos aquí por algo, estamos para algo” ¿Cómo cambio tu vida después de escuchar este tipo de conversaciones?

“Cada conversación fue enriqueciendo mi vida, mis puntos de vista, abriendo nuevos horizontes, y dándome más herramientas y es mi objetivo con el lector, que con cada conversación, con cada maestro, vaya tomando herramientas para tomar mejores decisiones en su vida, porque al final tu y yo somo eso, la suma de las decisiones que hemos tomado, y cuando tienes más información, vamos a tomar mejores decisiones y nuevas formas de hacer las cosas y tomar acciones, eso nos puede llevar a una vida más plena”.

—Háblanos de la gratitud y de cómo conoces a Adriana Macías.

“Yo cuando la conocí, pensé que iba a hacer la conversación de la tenacidad, porque es una persona tenaz en cada instante de su vida desde niña, y conforme fui conversando con ella, me llevo a entender la importancia de la gratitud, me dijo: -yo si algo soy es agradecida, la gente se amarga, se molesta, hasta se enferma porque esta viendo que no tiene, que le falta, si yo me enfocara en que no tengo brazos pues seria una amargada totalmente, me estaría quejando todo el tiempo, pero yo estoy muy agradecida, tengo una hija maravillosa, tengo unos padres que me aman, mi matrimonio, mi carrera, no se me cierran las puertas- además de ser un ejemplo de tenacidad, nos invitar a vivir agradecidos y me encanta decir que la riqueza es muy amiga de las personas agradecidas, y la riqueza no es solamente dinero, es tu tiempo, tu calidad de vida, tus amigos, tus relaciones, tu salud”.

patolina22@hotmail.com