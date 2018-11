Regresa Ópera Rock, Tributo a Queen

El espectáculo ofrecerá funciones en el Foro Total Play los días 10, 17 y 24 de noviembre

En el marco del estreno mundial de la película “Bohemian Rapsody” que narra la vida y obra de Freddie Mercury, el espectáculo Ópera Rock Tributo a Queen aprovecha para sumarse al festejo y ofrecer a funciones los días 10, 17 y 24 de noviembre en el Foro Total Play, a donde llegaran para recrear en vivo cada uno de los éxitos de la icónica agrupación británica, que sin duda cambio la historia del rock.

Con el fin de platicar en relación al espectáculo, Diego Fainguersch, productor del mismo, sostuvo una charla para las paginas de DIARIO IMAGEN, en la que dijo: “Aprovechamos que la película de Freddie Mercury está por ser estrenada para sumarnos y que regrese la nostalgia a la gente, esa nostalgia por escuchar los temas clásicos de una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos.

La temporada consta de sólo tres sábados, regresamos al lugar que nos vio nacer, que es el Voila, pero ahora se llama Foro Total Play”.

“Contamos con grandes vestuarios inspirados en la época de Luis VXI, así que también hay pelucas extraordinarias, tenemos 6 cambios de ropa durante el show. El elenco se compone de 11 artistas en escena, de ellos 7 cantantes para poder lograr los rangos vocales en vivo de lo que hacía Queen en el estudio. De este modo contamos con sopranos, barítonos, coristas y todos empeñados en mantener el espíritu de este show, que nace hace 8 años, Ópera Prima nace con el interés de poder hacer la versión de Bohemian Rapsody en vivo sin cambiar nada, todo es en vivo, no hay máquinas atrás”. Recuerda que para la parte musical “hicimos casting y queríamos perfiles de músicos que pudieran recrear de manera exacta lo que hacía Queen en el estudio, por ejemplo la guitarra de Brian May tiene una personalidad que reconoces en cualquier canción, aquí se trata de replicar el mismo sonido, respetamos los solos tal y como se grabaron”. “Este en un show para todo mundo, interpretamos todos los temas del ‘Greatest hits’, que son las canciones que cualquiera puede identificar de Queen. Sin embargo, también tenemos sorpresas para los fanáticos, aquellos que por su complejidad Queen no tocaba casi en vivo”. Y refiere que el aporte de Freddie Mercury a la cultura es total y absoluto. “Su aporte es cultural al universo, hay un antes y un después de Freddie Mercury por su talento y sensibilidad, es uno de esos genios que revolucionan toda una época, su mente creativa era impresionante, fue la primer persona en animarse a incluir música rock con ópera, de modo que rompe los esquemas comerciales de época, aparte rompe complejos y tabúes”.

Finalmente, celebra que en las presentaciones de Ópera Rock Tributo a Queen “Hemos tenido la fortuna de contar con la presencia de cuatro generaciones unidas por la música de Queen, llegan a ver el espectáculo desde el abuelo hasta los nietos. En el caso del show en Foro Total Play será únicamente para mayores de 18 años, no por el show que realmente es una recreación de la música de Queen en vivo, sino por restricciones del lugar”.