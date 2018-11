Zafiro brilla desde Chile en México

La cantante de balada pop hace presencia en tierra azteca para dar a conocer su nuevo sencillo “Cuando vuelvas”

Arturo Arellano

Zafiro es una extraordinaria artista de origen chileno, quien se encuentra en nuestro país para dar a conocer su más reciente sencillo “Cuando vuelvas” que si bien se mantiene dentro del género con el que ha trabajado desde siempre que es la balada pop, también es la punta de lanza rumbo a lo que será su nuevo disco ya permeado por géneros como el urbano y otros sonidos latinos.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, este radiante Zafiro comentó “El nuevo disco lo estoy trabajando en el estudio Casa dorada de Juan Gabriel y en breve daré a conocer más canciones además del nuevo sencillo ‘Cuando vuelvas’, es una canción que me escribió José Miguel Alfaro, pero las que siguen ya son de mi autoría. México me permite sacar esa nueva faceta que no había desarrollado, desde componer la letra, ponerle música y luego darla a conocer, estoy muy contenta por ello, es hablar de mis historias, como tener un hijo propio”. Se describe como compositora como “Una persona que se enfoca en el diario vivir, pero también me preocupo por mis fans, no me gusta esa distancia entre los artistas y sus seguidores, de modo que los hago parte de mi inspiración, escribo canciones de lo que me platican, de lo que me piden y no solo para las mujeres, sino para los hombres también, me pongo en el lugar de todos y hablo de amor y desamor”.

Se dice afortunada por el recibimiento de la gente “Siempre me hacen buenos comentarios, me escuchan cantar y les gusta, me piden más canciones, hasta me proponen temas. Siempre me voy adaptando a lo que la gente quiere, más allá de mi gusto personal. No me dan miedo los desafíos, si la gente quiere que haga algo en particular lo voy a hacer, no me gusta encasillarme”. Particularmente del sencillo. “La canción tiene más de 100 mil visitas, tiene un contenido lirico nostálgico, subliminal, porque puede llegarle a una persona que perdió a un amor, por separación, pero también por muerte, lo mismo a alguien que no valoro a una persona y la perdió. Se le pueden dar muchas interpretaciones a esta canción, es una balada con toques de rock, pero de ese nostálgico, noventero, que a mucha gente le gusta. Yo amo la música que trae nostalgia, de esa que ponen al final de la fiesta en la discoteca, romántica pero poderosa, para bailar y abrazar a tu pareja. Entonces eso es lo que he tratado de poner de manera sutil en mis baladas”.

Asegura que no encuentra diferencias entre interpretar temas propios o de otros autores “Me ayuda el hecho de que me gusta mucho actuar, es de las cosas que sé hacer y me ayuda en lo interpretativo, cuando te metes en la piel de otra persona, para decir algo que quizá no has vivido, pero con el compromiso de que la gente lo sienta y lo resienta. Me pongo en el papel de cualquier personaje y hablo por ellos, con mucho sentimiento”.

Sin fechas aún por confirmar, Zafiro destaca que “Estoy planeando varias cosas para darme a conocer en México, quiero ofrecer conciertos, pero apenas estoy tocando puertas, sin embargo, en este poco tiempo que llevo en México ya se me ha pegado en el alma, desde la manera de vestir y sus influencias musicales, no es por nada pero puedo asegurar que mis composiciones tienen mucho toque mexicano, no lo exagero al lado ranchero, pero si hay ese toque por ejemplo de influencias como Juan Gabriel”.