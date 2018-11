¡Aguas! No embona el Cutzamala

Un desplazamiento de 4 centímetros en la tubería de repuesto del Sistema Cutzamala, en la planta potabilizadora de Berros, echó a perder todo un trabajo que tiene por objeto satisfacer la demanda de agua del Valle de México al sustituir una tubería con casi 4 décadas de servicio. No es el primer problema técnico ni será el último, está, el más reciente, el NAIM: todo un complejo arquitectónico se fue al fango del Lago de Texcoco.

Las versiones sobre la falla son creíbles y aceptables, falla humana o técnica, pero no es aceptable en una ciudad, en la zona metropolitana donde convergen millones de personas; en un país que acumula desigualdades, que todavía no encuentre solución a sus ancestrales problemas. Las soluciones a los mismos las dieron gobernantes en el pasado, los del presente sólo se dedican a restaurar, a colocar nueva tubería, a resanar o a parchar. No hay obra monumental.

Las autoridades capitalinas están dedicadas a cuidar la pátina de los monumentos a nuestros héroes, a organizar desfiles carnavalescos, a cobrar fotomultas o a los negocios inmobiliarios, y a lo más que se ha llegado, es a construir la Estela de Luz a la entrada al monumental Bosque de Chapultepec, o quizá a adornar el Monumento a la Revolución, pero no hay una política de Estado: lograr un justo equilibrio en el vasto territorio nacional.

Millones de seres humanos se concentran en el Valle de México, incluyendo a los migrantes centroamericanos-, en tanto vastos litorales, bosques, tierras agrícolas y ganaderas, ciudades coloniales o zonas con vocación industrial, son abandonadas por falta de oportunidades. Está, como ejemplo, el problema de los aguacateros, del productivo estado de Michoacán. Quizá el gobierno capitalino diga: eso no me corresponde. El problema es que, no hay para cuando resolver los problemas del país.

TURBULENCIAS

Preguntas al Ejecutivo federal

Con motivo de la Glosa del VI informe de Gobierno, fracciones parlamentarias en San Lázaro preguntan al Ejecutivo federal sobre la situación financiera de Pemex, mantenimiento de refinarías, estrategias para combatir el robo de combustibles, explotaciones petroleras, generación de electricidad mediante fuentes limpias, empleos verdes y el Fideicomiso Maestro; índices de pobreza en el sur del país y el fallo de los programas sociales; la llamada “Estafa Maestra”; abastecimiento de medicamentos en los hospitales del país; infraestructura en salud; empleo para jóvenes; presupuesto y acciones a favor de los pueblos indígenas, y avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre, sobre el fomento de la economía social; combate a la corrupción; erradicación de la violencia contra la mujer; desapariciones forzadas; feminicidios; dreamers; acuerdos comerciales de México, Estados Unidos y Canadá, y tratados en seguridad internacional, entre otros. El PAN pide conocer el ejercicio de atribuciones en materia de inteligencia; presencia de policías en las entidades, por mes y año, durante el sexenio; número de casos de delitos de corrupción y delincuencia organizada; casos de robo de hidrocarburos y tomas clandestinas, entre otros…Jorge Ángel Sibaja Mendoza (Morena-3er Circunscripción, Chiapas), sustituye al diputado federal Ciro Sales Ruiz –quien solicitó licencia el pasado martes 30 de octubre- y presidía la Comisión de Asuntos Frontera Sur e integraba las de Gobernación y Población, y de Relaciones Exteriores…Pocos políticos han entendido El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, aseguró el ex presidente Carlos Salinas al indicar que la República también puede parecer si el gobernante no se prepara para el cambio de circunstancias. A 500 años de editada la obra, cobra realismo en la actualidad, indicó. Salinas reaparece exactamente cuando se le recortó el cordón umbilical al presupuesto con su jugosa pensión…

