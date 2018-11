Trump volverá a buscar financiamiento para muro

Tras elecciones legislativas

Dice que no forzará necesariamente a un cierre del gobierno por el tema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer miércoles que espera poder trabajar con el Congreso en temas de inmigración para financiar su muro fronterizo, así como para abordar la situación de miles de jóvenes inmigrantes que viven en el país sin un estatus legal.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca después de las elecciones legislativas del martes, Trump dijo que quiere ver que los congresistas estadounidenses den suficiente dinero para construir el muro que prometió en la frontera de Estados Unidos con México. Pero agregó que no forzará necesariamente a un cierre del gobierno por el tema.

“Necesitamos el dinero para construir el muro, todo el muro, no partes de él”, dijo a periodistas. “Necesitamos el muro, muchos demócratas saben que necesitamos el muro, y tendremos que ver qué pasa”, agregó.

El presidente republicano comentó que ve la posibilidad de trabajar con los demócratas -que ganaron el control de la Cámara de Representantes en las elecciones y asumirán en enero- en el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), pero que tendría que ver qué decide la Corte Suprema sobre el tema.

El programa ha protegido de la deportación a inmigrantes que son conocidos como “Dreamers” y les entrega permisos de trabajo, aunque no les brinda una vía para obtener la ciudadanía.

El gobierno de Trump pidió el lunes al máximo tribunal del país que le permita poner fin al programa. “Creo que realmente podríamos hacer algo sobre el DACA”, declaró Trump a periodistas. “Veremos cómo resulta en la Corte Suprema”, agregó.

Se burla de candidatos republicanos perdedores

Donald Trump se burló de los republicanos que evitaron hacer campaña con él antes de las elecciones al Congreso y que no resultaron elegidos, haciendo referencia a una lista de candidatos por su nombre. “Esas son algunas de las personas que decidieron por su propia razón no sumarse, ya sea por mí o por lo que defendemos”, dijo Trump a los reporteros. “Lo hicieron muy mal. No estoy seguro de que deba estar feliz o triste, pero me siento bien por eso”.

Trump se enfrenta a periodista y ataca a prensa

El presidente se enfrentó a un periodista en la rueda de prensa sobre los resultados de las elecciones legislativas y volvió a referirse a los medios de comunicación como “el enemigo del pueblo”.

“Deja el micrófono… Te diré una cosa, la CNN debería estar avergonzada de sí misma por tenerte a ti trabajando para ellos. Eres un borde, una persona terrible”, dijo el mandatario, que volvió a referirse a los medios como “el enemigo del pueblo.