Por abusivo cobro de comisiones, acalambran a bancos

Como veo, doy

Jorge Luis Galicia Palacios

Realidad: sistema bancario indolente, usurero, ratero y abusivo

Poner sus barbas a remojar, el mensaje a banqueros

Para la consulta ciudadana en la que una amplia mayoría votó a favor del proyecto aeroportuario Santa Lucía quedó la percepción de que hubo consigna, además de evidentes errores metodológicos en su aplicación, pero donde si hubo una generalizada opinión a favor es en la propuesta que a nombre de la bancada parlamentaria de Morena presentó el senador Ricardo Monreal, en el sentido de eliminar el cobro de comisiones en algunos conceptos de trámites y servicios que presta el sistema bancario.

Sin comparación alguna con la polémica que se levantó en torno al tema aéreo, la iniciativa legislativa recibió el aplauso de una población que en general se siente robada por los altos porcentajes que cobran la mayoría de la instituciones bancarías del país, y tan fue bien vista la iniciativa legislativa que su sola presentación ante el pleno de la Cámara alta el asunto se posicionó en el ambiente informativo como nota del día y a los pocos minutos se convirtió en tendencia en las redes sociales, aunque de manera negativa, también hay que decirlo, provocó el desplome de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y del valor de capitalización de los bancos que ahí cotizan.

Es probable que la medida no avance en los términos propuestos por Monreal Ávila, pero por lo pronto, aquí sí, la opinión pública en general ha aplaudido el proyecto en cuestión y esto no quiere decir que estén a favor de que los bancos no cobren comisiones por los servicios prestados, no, aquí el detalle es que los usuarios, entre ellos este tecleador, piensan que las comisiones e intereses que se cobran por los servicios que dan en el sistema bancario son exorbitantes al grado del abuso, de ahí que casi nadie ha salido a denostar la propuesta e incluso especialistas financieros han señalado que los bancos se han beneficiado a manos llenas con comisiones que califican de “excesivas”.

Hay quienes piensan que el senador Ricardo Monreal se equivocó en su planteamiento y en esa idea hay varios de sus correligionarios políticos, pero quienes conocen bien al oriundo de Zacatecas creen que el senador no dio un paso sin huarache, ni se fue por la libre, al contrario, señalan que con ese planteamiento comulga el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y aunque este último ha salido a decir que en los primeros tres años de su gobierno no impulsará reformas a la Ley que rige que las instituciones financieras, es un hecho que la propuesta logró su objetivo: acalambrar a los abusivos banqueros.

La propuesta, advirtió AMLO, “no tiene que ver con nuestra estrategia, nuestras prioridades”, pero para quienes saben leer entre líneas dicen que eso es un aviso a las usureras formas con que trabajan los prestadores de servicios en la banca privada, y si bien el mensaje del presidente electo logró detener la caída de la BMV, donde hubo un desplome de sus acciones de 5.81 por ciento, movimiento poco usual en el comportamiento de los sistemas financieros y que en México no se registraba algo similar desde hace siete años, sin duda el discurso logró estabilizar el valor de capitalización del sistema bancario y financiero del país, pero de ahí a que se piense que la iniciativa pasará a la congeladora o al cajón del olvido en el Congreso de la Unión hay mucho trecho y quienes piensen eso están muy equivocados porque aunque la medida no responde a una respuesta de las propuestas de campaña del primer orden, entre la clase media si es una demanda generalizada, y aunque no se compara con la atención que deben tener problemas como la inseguridad, la corrupción y la pobreza extrema, si existe la propuesta de que la iniciativa deba ser revisada, ya que consideran que en México tenemos un sistema financiero indolente, usurero, ratero y abusivo.

Por supuesto, que a nadie conviene un ejecutivo que todo lo resuelva por decreto y con el trabajo sucio o simulado de un poder legislativo que actúe bajo el esquema del mayoriteo o bien bajo el cobijo de consultas manipuladas, no, eso tampoco, pero ya es tiempo que con seriedad el legislativo eche una ojo revisor a las operaciones bancarias, porque para nadie es desconocido que ahí se pone día a día la práctica del abuso en el cobro de comisiones y eso traducido a la vida cotidiana de los usuarios es un constante atraco el que sufren en ventanillas y si tienen suerte llegan a sus domicilios con lo poco que les queda en sus bolsillos. Que conste.

VA MI RESTO.- Aseguran en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que el avance tecnológico y la eficiencia en los servicios bancarios son un indicativo que debe ser considerado para encontrar mecanismos que permitan reducir las comisiones hasta en un 30 por ciento, lo cual no estaría mal pues existen datos que, por ejemplo en México, los ingresos totales –después de contabilizar intereses cobrados, menos intereses pagados, más comisiones cobradas- bancos como Santander obtienen ganancias de 39% en tanto que en España, por ese mismo servicio, ganan un 20%. Bancomer, en México 36% y en España 19%.

Las cifras son muy claras, si en México se reducen en un 30% las comisiones por servicios bancarios, las ganancias seguirían siendo atractivas y posiblemente hasta aumentarían en el número de usuarios, pero eso lo digo yo, aunque no estaría mal que la propuesta de Ricardo Monreal sirviera para que, en alusión a una máxima popular, desde ahora los bancos pongan sus barbas a remojar, y hasta aquí porque como veo doy.

