Usura, simpatía por Monreal

Desde el portal

Ángel Soriano

La presión vino de España, como en la Colonia cuando los conquistadores saqueaban el oro, los banqueros protestaron ante la eminente legislación para acabar con las 29 comisiones bancarias con las que exprimen al pueblo mexicano y desplomaron la Bolsa Mexicana de Valores como un mensaje de su poder financiero ante el poder político que impondrá, necesariamente, un freno a esos abusos.

El ex gobernador zacatecano Ricardo Monreal Ávila no es nuevo en la política, por ello es el líder del Senado, porque cuenta con experiencia suficiente y ha calculado bien los tiempos de legislación.

No es ni iniciativa personal ni partidista, es una demanda generalizada del pueblo de México, víctima de la usura y del saqueo indiscriminado de los que han hecho colosales imperios económicos en el país a la sombra del poder político. Por ello es que los concesionarios del NAIM no han protestado, sino han acatado la decisión del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, de cancelar la obra en Texcoco.

Saben que estando bien con el gobierno seguirán incrementando sus utilidades, que perderían si hacen lo contrario; por ello asumen con docilidad la decisión del nuevo jefe de Estado.

Los banqueros saben, por lo tanto, que correrán la misma suerte si es que no corrigen sus abusos: no es posible que si el cajero automático no tiene dinero y se queda con la tarjeta, el usuario al pedir una aclaración y señalar la anomía, éste sufra una “penalidad” por un error imputable a la institución bancaria.

Cada movimiento bancario es causal de una comisión. Y la banca suma y suma corporativos financieros mientras los usuarios ven reducidos sus ingresos. El senador Monreal, por lo consiguiente, suma simpatías en tanto la banca suma ganancias.

TURBULENCIAS

Pierde Calderón el PAN

Como adelanto del triunfo de Marko Cortés, del grupo del queretano Ricardo Anaya –quien expulsó a su vez a Margarita Zavala-, el ex presidente Felipe Calderón renunció “al corporativo” del PAN al considerar que los principios que dieron origen al partido han sido secuestrados por un nuevo grupo que se reparte los cargos.

Calderón, al igual que su esposa Margarita Zavala, formaba parte de una familia de panistas de abolengo que fueron desplazados por una nueva dirigencia; ahora formarán un nuevo partido, o un nuevo negocio; en tanto Manuel Gómez Morín, nieto de uno de los fundadores del blanquiazul y aspirante a la dirigencia nacional, denunció irregularidades en el proceso electoral de ayer…La diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, secretaria de la Comisión de Relaciones Internacionales de la 60 Legislatura mexiquense, inauguró la exposición fotográfica “19 Años de Hermanamiento Toluca, México-Suwon, Corea” –con obras de 16 fotógrafos coreanos-. en el vestíbulo de la Cámara de Diputados, como parte de los actos conmemorativos por el aniversario 19 del hermanamiento entre ambas ciudades, y que muestran el paisaje y el patrimonio arquitectónico y cultural de esa urbe…Dentro de la cuarta Muestra de cine y radio comunitaria de Mesoamérica, denominada “El lugar que habitamos”, coordinada por la organización “Ojo de Agua Comunicación”, en forma conjunta con la radio de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) se producirá el programa radiofónico “Las voces que somos”, que se trasmitirá por la frecuencia 91.5 de FM de la X.H.U.B.J., ‘Radio Universidad’, del 12 al 15 de noviembre, a partir de las 13:00 horas…El programa “Miércoles sin comercio en la vía pública en el centro histórico de Oaxaca”, implementado por el edil José Antonio Hernández Fraguas, es una iniciativa noble e ideal para liberar los espacios públicos y así disfrutar la belleza arquitectónica en ciudades catalogadas como Patrimonio Mundial por la UNESCO, señaló la cuarta Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Ciudades Hermanas Mexicanas del Patrimonio Mundial…

www.revista-brecha.com

asorianodesdelportalo@hotmail.com