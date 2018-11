San Juanico y la seguridad nacional

Desde el portal

Ángel Soriano

A unas horas de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dé a conocer su Plan Nacional de Seguridad para recuperar la tranquilidad del país, ocurre un zipizape en los límites de la Ciudad de México y el Edomex, que tiene que ver con lo que ocurre en el país: la extraterritorialidad de un municipio a otro que impide a las policías ejercer sus funciones cuando ocurre un delito.

La inconformidad ciudadana contra los excesos policiacos y una acción cada vez más contundente de hacerse justicia por su propia mano, y la impunidad de la delincuencia común u organizada que aprovecha las lagunas legales, la falta de coordinación entre corporaciones y la facilidad con la que se escabullen, aprovechando la confusión y el descontento popular contra la autoridad. Es decir, el descontrol favorece la comisión de delitos.

Ya no debe ser como antes, argumentó el jefe de gobierno de la CDMX, Ramón Amieva, de que no se puede entrar en territorio de otro estado cuando se detectó un delito en flagrancia, no hay invasión de límites, señala y dice bien, pues esos obstáculos deben quedar en el pasado para que la ley se aplique sin miramientos en contra de los delincuentes y estos sean castigados dentro o fuera de su área de acción delincuencial.

Bloqueos y afectaciones a millones de habitantes de esa populosa área debe servir para que, a unas horas de que se dé a conocer el Plan Nacional de Seguridad, se tomen en cuenta estos factores que obstruyen la ley o que son pan de cada día: en cualquier parte de la geografía nacional es fácil ya bloquear vías de comunicaciones con toda impunidad para ser escuchados por las autoridades. Los problemas deben atacarse de raíz mediante un combate eficaz a la delincuencia.

TURBULENCIAS

Complicidad criminal en Veracruz

La ejecución de Valeria, la joven de 22 años, hija de la diputada federal de Morena, Carmen Medel, tiene más indicios de complicidad entre autoridades y delincuentes que el propósito de acabar con la violencia en la entidad. Por ejemplo, si El Richi, autor material del asesinato también fue ejecutado: cómo fue que dijo que se había equivocado y cómo sus jefes acordaron eliminarlo, y cómo es que las autoridades se enteraron de esos planes en cuestión de horas. Y si la mujer ligada a la delincuencia organizada con la que fue confundida Valeria tiene nexos con el tráfico de drogas ¿acaso no puede contar con su propio gimnasio para no utilizar uno público?. Son tan burdos los informes del gobierno veracruzano que hasta la misma delincuencia organizada ya los desmintió, pero habrá que ver si sigue la misma impunidad o por fin se acaba la carnicería en la disputa por el control de las actividades ilícitas…En Oaxaca ante la renovación del Congreso local y el informe de gobierno, partidos y ciudadanos están dispuestos a exigir se rindan cuentas transparentes sobre el uso y abuso de recursos públicos federales, estatales y municipales, toda vez que hay la sospecha en todos los sectores de que éstos no han sido debidamente aplicados en beneficio de los sectores vulnerables y sí en beneficio de funcionarios que cada vez se enriquecen más al amparo del poder. A la Legislatura saliente se le acusa de ser cómplice de malos manejos y confían en que la entrante, con mayoría de Morena, ejerza su independencia y aclare dudas y haga justicia…

www.revista-brecha.com

asorianodesdelportalo@hotmail.com