Monreal-Yeidckol, ¿la fractura en Morena?

Roberto Vizcaíno

La confrontación entre Yeidckol Polenvsky y Ricardo Monreal simplemente no amaina. Y los dichos de la presidenta de Morena advierten ya una ruptura en el primer nivel del poder lopezobradorista.

Lo más grave es que nada de lo que ella señala puede desvincularse de la voluntad e intención directa del presidente electo.

Simplemente es impensable que los señalamientos de la señora Polevnsky no estén avalados por López Obrador. Yeidckol es, junto con los hijos del presidente electo, los más cercanos a AMLO. Su círculo más íntimo.

De ahí que lo que Polevnsky le dijo ayer a Luis Cárdenas en MVS, son los más severos mensajes de López Obrador a Ricardo Monreal.

Lo que sigue es quizá su salida de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado.

Yeidckol le reiteró a Cárdenas que la iniciativa de Monreal para cancelar las comisiones bancarias no sólo no fue consultada ni con AMLO ni con nadie de su equipo, y menos con ella, como presidenta de Morena.

Y agregó que ello simplemente transgredió todo lo político, y además ha provocado y sigue provocando un gran daño a la confianza del próximo gobierno (que es el de AMLO), y a la economía toda de México.

La presidenta de Morena reveló que fue Monreal quien pidió a AMLO ser senador y coordinador de la fracción cosa que se le concedió por la voluntad del ahora presidente electo.

Que, como tal, no puede hoy escudarse en esas posiciones que no fueron ganadas por él sino por el efecto de la popularidad del tabasqueño, para intentar sacar adelante una iniciativa contra viento y marea que a los primeros que afecta son a AMLO y a su partido.

Polevnsky no guardó formas para decirle a Monreal que lo que ha hecho e insiste en hacer, va contra su experiencia política y partidaria.

Y le recordó al zacatecano que no puede decir que tiene a su lado a la mayoría de los senadores de Morena para continuar con su intención de aprobar su iniciativa anti comisiones bancarias, cuando AMLO ha sido muy claro al indicar que esa iniciativa no es prioritaria para él y que por lo tanto pedía esperar a tocar ese tema al menos en 3 años.

De entrada Polevnsky indicó: “yo esperaría más, un trabajo de camaradería, de equipo, de grupo… “ de parte de Monreal.

Sobre todo, señaló, cuando Andrés Manuel López Obrador ha hablado y se ha reunido con todos.

Polevnsky insistió después en sus dudas sobre origen e intención real de la presentación en este momento de la iniciativa antibancaria de Monreal.

“A mí me sigue haciendo muchísimas dudas, de cómo salió esta iniciativa de la noche la mañana”.

Sobre todo porque, recordó, dos días antes se había dado el encuentro de senadores y diputados, gabinete y coordinadores parlamentarios, con AMLO donde nadie dijo nada de esta iniciativa.

Cárdenas le preguntó si la forma en que Monreal presentó esta iniciativa caía en el caso del “fuego amigo, de un asunto por debajo de la mesa, de una estrategia perversa, maquiavélica…” a lo que Yeidckol respondió:

“Pues mira la verdad es que yo no quisiera aceptarlo pero todo lo hace parecer de esa manera, no me cabe la menor duda…”

Y consideró que en este caso “el problema no es el fondo de la iniciativa, sino la forma, y la forma en que se hizo generó y genera un gran daño al sector financiero, los bancos, a la bolsa y mucha gente… a la confianza y a la estabilidad de las finanzas y la imagen de México, y además le pega a los inversionistas y a los ahorradores más pequeñitos”.

La presidenta de Morena consideró que esta decisión de Monreal rompió con el esquema de amplia participación que había sido construido con gran esfuerzo por AMLO.

Pero también echó a la basura la idea de que Monreal contaba con una gran experiencia política.

“… este tipo de actitudes no ayudan… hay que reconocer: Ricardo Monreal llegó al Senado por las siglas de Morena… fue jefe delegacional de Cuauhtémoc por Morena, fuimos compañeros, él estaba dentro del PRD, después fue diputado por Movimiento Ciudadano, y luego se pasó Morena… obviamente es una persona con mucha experiencia en la vida partidista… él viene del PRI”.

Y agregó, con no poca mala leche:

“Yo digo… si tiene tanta, tanta experiencia, ¿como no saber los efectos que va tener una iniciativa como esta? él debió saberlo…

“Debe tener muy claro que los grupos parlamentarios son los brazos legislativos de los partidos políticos. Que puede haber división de poderes a nivel federal, estatal y municipal… entre Poder Ejecutivo, judicial y legislativo… pero que los grupos parlamentarios son parte de sus partidos… Que tienen que trabajar conjuntamente con sus partidos…”

Yeidckol insistió: “¿cómo sacaron de la nada ésta iniciativa? Es lo que sorprende… ¿hay que bajarles las comisiones a los bancos?, sí, ¡pero no de esta manera!…

“Es la forma la que le hace daño a México, y a inversionistas y a ahorradores, y a las Afores, a los que más tienen y los que menos tienen, y -sobre todo-, le hace daño a la imagen del país…”

Sin venir al caso reveló que en una reunión interna con el ahora presidente electo, él comentó que durante la campaña, Ricardo Monreal lo había buscado y que le había pedido ser senador de lista y que le gustaría ser coordinador…

“Andrés Manuel lo compartió con todos y dijo: ahí se los dejo, ustedes sean libres de elegir (al coordinador parlamentario del Senado) como ustedes quieran, eso fue lo que él pidió, así lo comentó el presidente electo”.

El caso es que en la Cámara de Diputados ella acompañó a Mario Delgado en la elección que, dijo, él ganó en forma contundente, con casi el 90% de los apoyos de los diputados de Morena.

Pero en el Senado, agregó, se hicieron las cosas en forma distinta. Ahí, dijo, no hubo votación. Fue más bien la línea del comentario de López Obrador lo que prevaleció y por eso Monreal es coordinador.

Ante la interrogante de Cárdenas respecto a si Monreal podría dejar de ser coordinado, la presidenta de Morena señaló:

“Ésa es decisión de los senadores de Morena”.

Luego comentó que no ha hablado del tema con los senadores de su partido, pero dijo que confía en que ellos estén claros de lo que ha dicho López Obrador sobre sus prioridades de Gobierno.

“No creo que ninguno de ellos vaya a ir en contra de eso… de que había que esperar cuando menos 3 años, y yo estoy segura que entonces hasta los propios banqueros van a estar dispuestos hacer propuestas y compromisos para mejorar las comisiones…

“Pero hoy esta iniciativa está afectando el dólar… hay quienes dicen que eso afecta sólo a los ricos, pero no… mira importamos una gran cantidad de todo, de alimentos e insumos para producir, y la gasolinera y entonces todo sube de precio y entonces ¿a quien afecta? pues el que menos tiene…

“El caso entonces cae en una situación populista, en una decisión que lastima y lacera a los que menos tienen…

“Se tiene que actuar con mucha prudencia, hay que dejar a un lado el protagonismo y hay que trabajar por el bien de México, hay que trabajar por el bien de todos”, concluyó una entrevista llena de mensajes y advertencias para Monreal.

