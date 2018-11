Gepe hará “Folclor imaginario” en el Centro Cultural Roberto Cantoral

El cantautor chileno brindará un homenaje a su cultura musical y raíces este 15 de noviembre

Arturo Arellano

El músico chileno Gepe regresa a la Ciudad de México este 15 de noviembre para presentar en vivo su nuevo material discográfico, “Folclor imaginario” en el Centro Cultural Roberto Cantoral, con un show especial y para todas las edades. En esta ocasión sus fanáticos podrán apreciar de manera íntegra los temas de su nuevo disco junto a los grandes éxitos que han marcado su prolífica carrera.

Durante su visita a la redacción de DIARIO IMAGEN, el chileno declaró en entrevista: “Vengo con mi séptimo disco, que está basado en el arte y la música de una mujer chilena folclorista que se llama Margot Loyola Palacios, de las más importantes junto con Violeta Parra y Gabriela Pizarro. Margot ha dedicado su vida a recopilar música de todo Chile, grabó varias cosas, la conocí e hicimos un disco, digo hicimos, porque todos aportamos algo, escogimos como 15 canciones de Margot, las trabajamos, las desarmamos y las volvimos a armar, para llegar este resultado lleno de matices. Son canciones de Margot, pero a la par son de todo el territorio, también incluimos un par de canciones originales e improvisaciones que hicimos directo en el estudio”.

Sabedor de que cada país tiene su propio folclor, niega que haya sido difícil mostrarle el suyo al mundo. “Ha sido todo muy fluido, hay que tener las ganas y la motivación, pero realmente no ha sido difícil. Me he rodeado de gente que entiende y que sabe, como Osvaldo Cádiz, viudo de Margot, quien ha estado muy al pendiente de lo que hemos hecho en este disco. También trajimos músicos que trabajaron en su momento con Margot, buscando no faltarle al respeto a la esencia de estas canciones”.

Subraya que lo que amalgama todas estas canciones en un solo concepto. “Es lo técnico, la mayoría lo grabamos en un lugar que se llama Estudios del Sur, en un pueblito en Chile y ahí se dio un espíritu que se manifiesta en cada canción, es algo puro, porque estábamos en la búsqueda de tener algo muy acústico. La mayoría de las canciones se grabaron en vivo, voz, guitarra, contrabajo y arpa, se tocaron al mismo tiempo, todo sucedió ahí y es justo lo que hace especial el disco”. Sobre la música chilena explica. “En su esencia y primer momento fue a capela, voz acompañada de algún tipo de percusión, bastante minimalista, pero luego llegó la guitarra, el piano y el charango, llegando a lo que tenemos hoy”.

En el tema de las letras añade: “Esta música está cargada de nostalgia, de añoranza a lo perdido, tristeza inherente a todo, pero ante esa tristeza también una paz, lo perdido, perdido está y hay que seguir adelante. Por otra parte también hay música muy picarezca, con cosas de doble sentido, referencias a la fiesta”. Ante lo dicho, adelanta que el show contará también con esos matices “El show será justamente con esa esencia, habrá momentos de nostalgia, pero también de fiesta y alegría, estará muy cargado el show hacia lo que es este último disco, pero también haremos temas de otros discos. Traemos un montón de instrumentos del folclor latinoamericano como arpa, contrabajo, guitarra, charango, kena y demás”, concluyó.