Descontrol fronterizo

Desde el portal

Ángel Soriano

La ilegal entrada por la frontera sur de México de miles de centroamericanos rumbo a la frontera norte para accesar a la Unión Americana, se ha convertido ya no sólo en un grave problema social, sino que amenaza con rebasar el ámbito político y diplomático para convertirse en un tema de seguridad, de riesgo para la soberanía nacional.

Y esto tiene que ver con las acciones de provocación a la Patrulla Fronteriza estadunidense, dado que los centroamericanos no tienen nada qué perder -salvo la vida que se la juegan a todas horas-y están en tierra de nadie, tanto por la presencia policiaco-militar del vecino país, del nuestro, de sus fans y sus adversarios, esto se convertirá en zona de conflicto.

Si cabe la prudencia o imprudencia de uno o de varios bandos en la confrontación que dejará de ser humanitaria para convertirse en asunto político, todo derivará en un conflicto de consecuencia internacional, pues México no puede responsabilizarse de lo que hagan los ilegales en su propósito de ingresar por la fuerza a los EU.

Si se tratara de un juego de imaginación o de fuerza para ver quién puede, si las fuerzas de seguridad gringas o los “invasores”, todo sería divertido; pero está en riesgo la soberanía de los países de origen tanto de los emigrantes como de los países afectados, México de paso y EU como destino. Todavía no se observa ni se prevé un conflicto que empieza a escalar el muro de contención de Trump.

TURBULENCIAS

Destaca Monreal importancia de Foro

El senador, Ricardo Monreal Ávila, inauguró y destacó la importancia del Primer Foro de Análisis de la Política Ambiental Mexicana organizada por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático que preside el senador Eduardo Murat Hinojosa, y pidió recoger las aportaciones que se den durante el desarrollo del mismo, toda vez que se trata de destacados investigadores y expertos que con su talento buscan mejorar las condiciones de vida de la nación…Con un circuito iluminado más extenso, nuevas figuras a exponer y la novedad de poder visitar parte del complejo arqueológico de Mitla, este Pueblo Mágico espera al turismo local y nacional para vivir la experiencia de La Villa Mágica 2018, dijo el alcalde Abelardo Ruiz Acevedo…Con el convenio firmado por el alcalde José Antonio Hernández Fraguas en presencia del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y el gobernador Alejandro Murat, cerca de 18 mil luminarias a base de LED mediante el Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM), Oaxaca-capital estará más iluminada lo cual inhibirá la delincuencia, informaron…“Vivimos momentos de crisis y de transformación, pero tenemos que repensar incluso el término de crisis, no como una situación fatalista donde no hay nada que hacer, sino como un momento coyuntural que nos empuja hacia adelante, a generar procesos de transformación, donde está encendida la llama de la esperanza, del cambio, de lo que se tiene que hacer”, afirmó el rector de la UABJO, Dr. Eduardo Bautista Martínez, en la inauguración del segundo “Encuentro de estudiantes de educación de Oaxaca”, organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)…El coordinador de Comunicación Social del Senado de la República, Abelardo Martín Miranda, durante la inauguración del Diplomado en Comunicación Parlamentaria que realiza en coordinación con la UNAM, destacó la presencia del presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal Ávila, a quien reconoció como un político que ha hecho de la comunicación el instrumento fundamental del ejercicio de la política, que no es común en nuestros tiempos porque hay una crisis en las estrategias y en la operación política…

