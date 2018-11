Refuerzan frontera de EU

Punto por punto

Augusto Corro

Al grito de “sí se pudo”, los migrantes centroamericanos llegaron a la línea fronteriza de Estados Unidos con México. A un mes de iniciado el viacrucis la caravana migratoria de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos arribó a Tijuana.

Del lado de la frontera de EU los militares reforzaron la seguridad en dos de sus más importantes pasos hacia el vecino país.

Se concretó, pues, una etapa más de miles de personas que buscan en el país del norte mejores condiciones de vida, pues en sus lugares de origen padecen hambre y violencia.

El viaje de Centroamérica a EU de miles de migrantes no fue fácil. Toda clase de obstáculos surgió a su paso.

La sociedad mexicana, en su mayoría, trató muy bien a los extranjeros. No faltaron acciones xenófobas, pero fueron pocas.

La incertidumbre continúa

Lo que sigue para los migrantes es más complejo: cruzar la frontera e instalarse en EU.

El presidente Donald Trump se encuentra empeñado en cerrarles el paso a los extranjeros.

Como se sabe, desde el inicio de su administración manifestó su racismo y xenofobia. Ordenó una persecución contra los indocumentados, sin importar que fueran separados los hijos de sus padres.

Esa injusticia de Trump se conoció en todo el mundo. Fueron pisoteados los derechos humanos de los migrantes.

En el presente, el magnate presiona para que funcione una ley que EU no permita el asilo en ninguna circunstancia.

Así, la llegada de los centroamericanos a la frontera se presentará como un problema social de difícil solución, principalmente para México.

Habra más caravanas

Sin posibilidades de llegar al vecino país, los centroamericanos tendrán la opción de quedarse en México.

En nuestro país no hay suficientes oportunidades de empleo. Los mismos connacionales tienen su propio éxodo hacia EU.

Entonces, serán mayúsculas las posibilidades de resolver el conflicto migratorio. Porque los centroamericanos ya decidieron abandonar sus países, obligados por las circunstancias.

Quizás podrían resolver el problema del hambre, pero no el de la violencia promovido por la delincuencia organizada. La inseguridad los obligó a emigrar. Esa problemática social de los pueblos migrantes es mundial. No es un fenómeno exclusivo de Latinoamérica, pero los gobiernos no quieren resolverlo.

Aún es tiempo de que los representantes de los diferentes países involucrados en la migración se reúnan para buscar salidas al conflicto.

México debe ser el más interesado en las soluciones, porque su posición geográfica así lo exige debido a la vecindad con EU y por ser etapa final para cruzar la frontera.

En Centroamérica se requieren mayores inversiones para la creación de fuentes de empleo y condiciones de seguridad que garanticen la vida de los habitantes de los países mencionados. Mientras ningún gobierno se esfuerce por resolver el conflicto migratorio, saldrán más caravanas de migrantes como la que llegó a Tijuana.

En el presente, Trump tiene a su ejército atareado en la colocación de alambre de púas en la zona fronteriza para evitar el paso de los extranjeros, a los que calificó de “invasores”, aunque estos no porten armas; y solo tengan como meta mejores condiciones de vida.

Por cierto, el presidente estadounidense no obtuvo el triunfo total en las elecciones intermedias registradas el 6 de noviembre. A pesar de que esgrimió el problema migratorio a su favor, los electores decidieron apoyar a los candidatos a la Cámara de Representantes y obtuvieron la mayoría.

En esas condiciones, Trump perdió parte de su fuerza política pues los ganadores en la Cámara de Representantes fueron los demócratas, con quien estará obligado a negociar cualquier iniciativa de ley.

Y en la relación con México, el magnate de la construcción deberá tratar el tema de la migración con Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, con quien, a la fecha, lleva buenas relaciones.

¿Seguirá el trato amable elos citados gobernantes? Ya lo sabremos.

Murió Fernando del Paso

El escritor Fernando del Paso murió en Guadalajara, Jalisco, a los 83 años de edad. Sin duda, las letras mexicanas se encuentran de luto.

Del paso escribió novelas como José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio. En sus obras brillaba la erudición. Obtuvo el premio Cervantes en 2015. Descanse en paa.

aco2742@hotmail.com