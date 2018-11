Culebra Fest, listo con lo mejor del rock ochentero

La Cuca, La Castañeda, La Lupita y Tijuana No, protagonizarán el concierto este 16 de noviembre en Pabellón Cuervo

Arturo Arellano

El Pabellón Cuervo será la sede perfecta para celebrar el Culebra Fest, concierto en el que actuarán bandas icónicas del rock de los ochentas y noventas, tales como La Cuca, La Castañeda, La Lupita y Tijuana No, consideradas entre las bandas más representativas de este género en el país y que se han mantenido vigentes por más de dos décadas. La cita para este concierto nostálgico y poderoso es este 16 de noviembre en la antesala del Palacio de los Deportes, a donde las bandas llegarán para ofrecer lo mejor de su repertorio y quizá dar algunas sorpresas en complicidad.

En rueda de prensa, los protagonistas del Culebra coincidieron en que “Estamos muy contentos de juntarnos otra vez, es un honor compartir el escenario con todos, somos amigos de hace más de dos décadas y siempre será maravilloso reunirnos en cualquier escenario”. Héctor Quijada, de La Lupita, por su parte comentó “Celebro mucho este encuentro, porque hace un buen rato que no nos juntábamos las cuatro bandas en un escenario, desde luego extraño la presencia de La Santa Sabina, nos gustaría que estuviera presente, pero lo está en el corazón”.

La “Generación Culebra”, explican, surge en los años 80, cuando el sello discográfico Culebra Records, firmó contrato con bandas como La Santa Sabina, La Cuca, La Castañeda, La Lupita y Tijuana No, entre otras, reafirmando la escena del rock mexicano.

“Desde entonces se ha hecho un nexo muy importante de familia, de guerreros compartiendo sueños, batallas, tenemos muchas historias en total complicidad, hemos estado juntos en muchísimos escenarios, hemos hecho muchas giras juntos, yo me considero como parte de una generación de bandas que ha dejado una huella en el rock mexicano”, dijo Quijada.

Lo que es digno de recalcar es que luego de más de tres décadas de trayectoria son bandas de rock que siguen vigentes, y que a pesar de que las cuatro permearon en la escena del rock mexicano, hay una diferencia entre todas, pues cada banda cuenta con su propio estilo “Estar vigentes no es sólo tener los éxitos de antaño en el gusto del público, sino seguir haciendo música con nuestros diferentes proyectos y todos los que estamos aquí lo hacemos. De modo que nuestros conciertos tienen un repertorio con los clásicos, pero también temas nuevos con los que hemos llegado a los oídos de las nuevas generaciones”.

Añaden que en el caso de “La Lupita, sabemos que hay canciones imperdonables que la gente espera, pero también hay canciones para nuestro público nuevo, que espera temas como ‘La banda borracha’, que estamos promocionando. Es lo bonito de seguir en algo como el rock & roll, la piedra sigue rodando y seguimos con temas nuevos, lo cual enriquece nuestro repertorio”. Por parte de los integrantes de Tijuana No, se anunció que han invitado a este show a su ex vocalista Cecilia Bastida, “Ella era la cantante original de la banda, tiene sus propios proyectos, pero sigue siendo una gran amiga, vamos a tocar todos nuestros éxitos y ella estará en algunos de ellos, desafortunadamente Luis Güereña ya no está con nosotros, así que también le dedicaremos el show a él”.

La Castañeda, liderada por Chava Moreno seguirá celebrando el Día de Muertos, “creo que noviembre es un mes que marca este ritual de los fallecidos, así que nuestro espectáculo será en ese tenor, también haremos un show que de alguna manera recopila todos estos años porque nosotros ya estamos cerca de celebrar 30 años de carrera y lo queremos festejar en grande”, subrayaron. Culebra Fest se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre en el Pabellón Cuervo de la Ciudad de México.