Club Deportivo México GAM: 52 años de tradición futbolística

Como lo jugó el abuelo… lo juegan hoy los hijos y lo heredarán los nietos

La pasión está en el llano

Arturo Arellano

Mucho se habla de las diferentes ligas de futbol profesional en el mundo, Champions, MLS, Premier League, por supuesto la Liga Mexicana de Futbol y muchas otras, pero ¿Cuánto de alma les queda a todas ellas?, ¿Cuántas de sus estrellas siguen jugando al soccer por pasión?, ¿Cuántos siquiera respetan la camiseta y la cancha a las que representan?, tal vez muy pocos o ninguno. No obstante, esto no quiere decir que el deporte como tal haya perdido el espíritu, pues la pasión por el futbol está más viva que nunca, en los corazones y las piernas de aquellos que de manera devota y casi religiosa visten un uniforme cada domingo para ir a jugar un partido de futbol llanero.

De entre los miles de amantes de futbol llanero en el mundo, destaca una historia, la de Javier Durán, Juan Manuel Pérez, Ramón Botello y Jaime Saldaña, cuatro jóvenes que en el año de 1966 fundaron lo que se ha convertido en toda una tradición deportiva y familiar: El Club Deportivo México GAM, que con 52 años de tradición futbolística, han demostrado lo que bajo su lema se lee “La pasión está en el llano: Como lo jugó el abuelo, lo juegan hoy los hijos y lo heredarán los nietos”. Ellos emprendieron la aventura de crear un equipo de futbol que sacara a los jóvenes del sedentarismo y los vicios de la calle, convocando a jóvenes de colonias como Nueva Atzacoalco, San Felipe de Jesús, El Coyol y aledañas para hacer historia.

En sus inicios el Club Deportivo México GAM tuvo altas y bajas, desde el primer reto que era completar a los 11 en la cancha, hasta volverse un equipo competitivo. Según narran los miembros de este equipo, su época dorada no se vivió sino hasta su segunda generación, cuando llegaron a la plantilla hombres como los hermanos Arellano: Arturo (maratonista profesional), Ramón y Sergio, que en el barrio eran mejor conocidos como “Capu”. “Patachín” y “Checa” respectivamente y quienes llegaron para darle al equipo un poder sumado al talento de otros jugadores como Jesús, Luis, Armando, Alfredo, Toño, Óscar Alejandre y demás talentosos muchachos que le dieron al equipo las mayores de sus glorias.

Club Deportivo México GAM en sus 52 años se ha coronado campeón de diferentes ligas, tanto locales como estatales, entre ellas dentro de los más importantes centros deportivos de la Ciudad de México. Actualmente el equipo conformado por una tercera generación de deportistas, entre ellos Óscar Barrón, Ricardo Peralta, Luis Reyes, Lázaro Yáñez, Ángel Jaíme Barròn, Erik Martinez, Francisco Botello y Edwin Castro, todos comandados por su DT Manuel, militan en la liga de futbol del Deportivo Los Galeana en la categoría libre, donde han disputado varias finales, pero hasta ahora no se ha logrado un nuevo campeonato. Esto por supuesto no demerita la historia que tiene este equipo, cuyo objetivo no son los títulos, ni los nombres, mucho menos el dinero o los trofeos, sino mantener vigente un equipo que le brinde a los jóvenes una escapatoria de las calles, una pasión sana, el amor por el futbol y con este de la mano, la familia, pues cabe destacar que literalmente este equipo ha resultado también una familia, ya que muchos de los jugadores del club encontraron al amor de sus vidas entre las jovencitas de las porras que domingo con domingo acudían y acuden a apoyar al equipo.