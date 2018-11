¿Los mexicanos votaron por una dictadura?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La civilización no es la exposición de una raza, sino de una cultura

André Maurois, 1885-1967; escritor francés

Hace varios años, en un ejercicio totalmente académico y estadístico, varios estudiantes de la Universidad del Valle de México salieron a las calles para preguntarle a estudiantes de educación superior y a personas que acabaron sus carreras académicas, sobre cuál es la forma de gobierno que necesitamos los mexicanos para recuperar la tranquilidad en el país. Muchos comentaron que el gobierno era débil y sumiso a los grupos de poder. Ante ello, se necesitaba imponer, así, “imponer”, el orden y el respeto de las leyes.

Un dictador, presentaba una de las opciones, a lo que la respuesta del 67% dijo “sí, un dictador”.

Esto simplemente fue un ejercicio superficial de estadística, pero al final de cuentas fue desestimado. Sin embargo, el clamor de los mexicanos, que se reflejó en las urnas el pasado 1 de julio, fue darle todo el poder a un solo personaje a fin de recuperar el respeto por las instituciones, la ciudadanía y especialmente las estructuras de respeto político de todo el país.

No votaron, definitivamente, por una dictadura. Votaron por imponer orden y respeto. Esto, en el marco de las leyes. Con ello se terminaría la impunidad.

Es claro que los mexicanos estamos conscientes que necesitamos la aplicación de la ley, con el respeto total de nuestros derechos. El Presidente de la República debe tener facultades del mismo nivel que los otros dos poderes de la Unión, como el Legislativo y el Judicial. Ni más, ni menos. Nada extrajudicial, ni fuera de la Constitución.

PODEROSOS CABALLEROS: En la sesión de ayer por la noche en el Senado de la República, los legisladores perdieron el piso. Saltaron a la tribuna legisladoras que pidieron una fiscalía especial para proteger a las mujeres. No es malo. Por el contrario, es positivo el poner especial atención sobre la violencia que sufren las mueres en el país. Sin embargo, también deberían establecer fiscalías especiales para defender a los niños (que son asesinados por adultos o abusados sexualmente) o la de los ancianos, que corren la misma suerte, ante el salvajismo de hombres y mujeres en su contra. Sabemos que habrá una política especial para proteger los intereses de los más desvalidos. Sin embargo, lo más importante es aplicar la ley. No es un asunto de fiscalías, sino de acabar con la impunidad. *** La Fiscalía General de la República, quieren convertirla en un persecutor de todo tipo de delitos. No se trata de configurar delitos y hacerlos federales. Sin embargo, sería necesario transformar todo el espíritu de las leyes. Un asunto de completa ignorancia jurídica de las y los senadores.

*** Buena sacudida le puso la próxima secretaria de Gobernación, a la propuesta de la senadora Kenia López Rabadán, a nombre de los panistas, para imponer una fiscalía especial para las mujeres. Sánchez Cordero les exhibió a esos legisladores, que tienen problemas de comprensión de lectura.

*** La estadounidense Great Wolf Resorts, que dirige Murray Henessy, invertirá en Hidalgo, 2,800 millones de pesos para desarrollar un parque de diversiones acuático y hotel resort, en Tepeji del Río, Hidalgo. Esta semana el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, Murray Henessy, y José Luis Romo, secretario de Desarrollo Económico del estado, firmaron la carta de intención para la edificación de este complejo que generará de 700 a 900 nuevos empleos directos y mil 900 indirectos y la construcción iniciará en el primer semestre de 2019.

Cabe señalar que un amplio estudio de Great Wolf Resorts consideró más de 170 países para esta inversión, e Hidalgo fue elegido gracias al mercado que representa en el centro del país, su potencial crecimiento y en especial, por las facilidades para hacer negocios que ha ofrecido el mandatario hidalguense, los cuales no se observaron en otras locaciones a nivel global.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Banco Santander, liderado por Héctor Girsi Checa, y Grupo Financiero Actinver, de Héctor Maero, apoyados por la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores, anunciaron hoy una alianza para impulsar las ofertas públicas de capital de la mediana empresa mexicana, por montos entre 400 a 2,000 millones de pesos, buscando que las ofertas sean 100% en México.

Con el objetivo de que las empresas tengan permanencia en el mercado, Actinver y Santander, las apoyarán para reforzar sus esquemas de transparencia, derechos de inversionistas minoritarios, Gobierno Corporativo y mejores prácticas contables y de cumplimiento.

