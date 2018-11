Asesinatos, despidos, acoso, bajos salarios, cruda realidad del periodismo mexicano

Como veo, doy

Jorge Luis Galicia Palacios

Fremac y el Club de Periodistas retoman tarea de análisis y rflexión de la problemática que viven los comunicadores

Alejada de siglas partidistas y líneas directrices de gobierno alguno o dueños de medios, el reto

Toda vez que los representantes de los medios informativos, reporteros y comunicadores en general, nos enteramos de un asesinato, de un despido o de cualquier otra violación a los derechos humanos de algún miembro de nuestro gremio, sea tecleador, conductor informativo, fotógrafo, articulista u otra actividad afín, sin duda alguna la piel se nos enchina, hacemos bilis y nos da coraje ver este tipo de situaciones en nuestro país pero las más de las veces de ahí no pasamos y el panorama es cada vez más ensombrecedor para los profesionales del periodismo nacional.

Tal vez por ello adquieran relevancia especial las palabras del secretario general de la Fraternidad de Reporteros de México (Fremac), Juan Bautista Rojo, cuando en el marco de la celebración del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores ante la Cuarta Transformación, señala que ya es tiempo de que el gremio periodístico levante la voz para “convertirnos en actores sociales” y sembrar la semilla “de la unidad” para defender y proteger la actividad de quienes en el día a día ejercen la libertad de expresión y ponen de manifiesto el derecho a la información.

Tiene razón Juan Bautista, pero cuando vemos que en la convocatoria hay el membrete de un partido político o los nombres de dos asociaciones de periodistas, y todos hablando bajo el slogan de batalla del gobierno electo, cuando eso se deja ver, a lo único que por adelantado podemos concluir es que todo seguirá igual o peor, y más cuando a los críticos del gobierno electo ya los etiquetaron como los de “la prensa fifi”.

En verdad nos hubiera gustado que esta convocatoria estuviera dirigida a los entes políticos, a la administración pública, a las asociaciones civiles, a los dueños de los medios, y en general a los medios públicos y privados, grandes empresas y medios independientes, todos, solo así estaríamos hablando de un verdadero esfuerzo para encontrar mejores condiciones para la actividad periodística.

Por ahora, se habla de establecer un nuevo marco jurídico; reglamentar el uso de redes sociales; evitar que el nuevo gobierno continúe con las mismas líneas de acción en el manejo de la comunicación social; de buscar que las pautas publicitarias no se queden solo en manos de los grandes consorcios informativos y otras etcéteras, pero lo que se ve es una convocatoria aún muy cerrada donde unos y otros se califican como puros y castos y otros más son vistos como seguidores o de plano ser parte del gobierno entrante, esa es otra realidad.

Y mientras la división sigue entre comunicadores, lo cierto es que en el país siguen sucediendo asesinatos y otras violaciones a los derechos humanos de los periodistas.

Según datos proporcionados por el diputado federal Benjamín Robles Montoya (PT), al inaugurar el foro en cuestión realizado en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, quien a su vez retomó datos del informe “Democracia simulada, nada que aplaudir”, dijo que durante el actual sexenio van 894 agresiones contra la prensa más que en el sexenio anterior cuando se registró un total de mil 92. A estas vejaciones, le siguen las amenazas con 376 casos; la intimidación, con 356; privación de la libertad, 178; y el hostigamiento y el acoso, 128 casos.

Esa es la otra y cruda realidad.

Robles Montoya estimó que es tiempo de que la prensa juegue un papel preponderante en la vida de México. Se pronunció por impulsar reformas para proteger al medio periodístico, a fin de que alcance salarios dignos, derecho a servicios médicos, vivienda y respeto a su vida.

Por tal motivo, el legislador se pronunció por avanzar hacia la construcción de un sistema de medios democráticos y a la garantía plena de la libertad de expresión, a través de marcos jurídicos que consideren las voces de la población y dejen de ser pensados para pequeños grupos de poder.

El presidente de la Fremac, Raúl Correa, enfatizó que los medios de comunicación están en crisis desde hace tiempo y los periodistas mexicanos “hemos sido olvidados desde los errores de diciembre de 1995”, cuando se registraron aproximadamente 5 mil despidos de trabajadores de los medios de comunicación.

En ese orden de ideas, la secretaría general del Club de Periodistas, Celeste Sáenz de Miera, nos comentó que se debe actuar para no dejar al libre albedrío la atención a las sistemáticas violaciones de la actividad periodística, al tiempo que estimó que mucha de la problemática de este gremio es porque no se ha legislado o no están lo suficientemente claras algunas cosas y existe un criterio ambiguo.

VA MI RESTO.- Juan Bautista Rojo, al dar lectura a la relatoría de ideas y propuestas hechas en el referido foro, subrayó que las cosas no están bien para el periodismo mexicano, “nuestra situación es endeble; es necesario detener la violencia a los comunicadores, los asesinatos a lo largo y ancho del país e indispensable seguir manteniendo la defensa de las libertades de expresión y los derechos de información, pero hoy también es imperante levantar la voz por el derecho a la vida.”

Es cierto, pero para encontrar resultados más o menos consensuados y alentadores, sin duda, será primordial una convocatoria más amplia, alejada de siglas partidistas y sin líneas directrices del gobierno en turno o del entrante, si eso se logra lo demás vendrá solo. Por lo demás, nos sumamos a la causa y en verdad deseamos que este foro no quede como muchos otros, en uno más, y hasta aquí porque como veo doy.

jorgelgalicia@yahoo.com.mx