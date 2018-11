“El Chapo” sí planeó matar a “zar antidrogas”

“El Rey” Zambada:

José Luis Montañez

Joaquín “El Chapo” Guzmán planeó asesinar al llamado zar antidrogas de México, José Luis Santiago Vasconcelos, de acuerdo con el testimonio ofrecido por el narcotraficante Jesús Zambada García en el juicio que se lleva a cabo en Nueva York contra el presunto líder del cártel de Sinaloa.

Durante el tercer día de testimonios, Zambada destacó que el intento de asesinato sucedió en 2005 debido a que Santiago Vasconcelos, subprocurador de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, no aceptaba sobornos. Según Zambada, su misión era localizar a Santiago Vasconcelos, pero luego de hacerlo decidió no participar en la operación debido a que implicaría matar también a muchos civiles y personas inocentes. “No me parecía correcto”, dijo.

Zambada, hermano del otro supuesto líder máximo del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, expresó que Juan José Esparragoza “El Azul”, otro alto cargo dentro de la organización delictiva, le permitió salir de la operación. Más tarde, Zambada se enteró que Nacho Coronel, también directivo del cártel, había enviado sicarios a la Ciudad de México para matar a Santiago Vasconcelos, pero refirió que estos asesinos fueron detenidos.

Según Zambada, Santiago Vasconcelos sobrevivió el plan para asesinarlo. Este funcionario murió sin embargo en un accidente de avión en 2008.

Otra operación asesina que sí fue llevada a cabo fue la de José Nemesio Lugo Félix, quien fungía como coordinador general de Información contra la Delincuencia del Centro Nacional de Análisis, Planeación e Información de la PGR.

De acuerdo con Zambada, Lugo Félix laboraba para Arturo Beltrán Leyva, una vez que éste entró en conflicto con el cártel de Sinaloa. Lugo Félix fue ultimado en 2007 en la Ciudad de México.