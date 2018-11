Ya hay más de 5 mil 600 indocumentados en BC; se agudiza crisis humanitaria

No pierden la esperanza de asilo en Estados Unidos



Cansados y hambrientos, miles de centroamericanos continúan su trayecto hacia la frontera norte del país

La Secretaría de Gobernación (Segob) mantiene distintas acciones para cubrir las necesidades básicas de alimentación, alojamiento, atención médica y servicios sanitarios a los migrantes que se encuentran en Baja California, principalmente en los municipios de Tijuana y Mexicali.

Señaló que a través del Instituto Nacional de Migración (INM), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, organismos internacionales y de la sociedad civil, la dependencia prioriza la atención integral a grupos en estado de vulnerabilidad, a quienes proporciona 20.8 toneladas de ayuda.

Indicó que las provisiones han sido transportadas por las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina-Armada de México (Semar) y la Policía Federal (PF), con la colaboración de líneas aéreas comerciales mexicanas.

Señaló que los apoyos, que beneficiarían unos cinco mil 605 migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala, son resultado de las mesas de trabajo interinstitucionales, en las que participan autoridades federales, estatales y municipales de Baja California. De ese total, expuso, al menos 2 mil 610 migrantes podrían asentarse en Tijuana y 2 mil 995 en Mexicali.

Cansados y hambrientos continúan trayecto a Tijuana

A las 5 de la mañana del martes, integrantes de la caravana de migrantes que arribaron desde el pasado fin de semana a Mexicali, Baja California, se reunieron en la zona centro de la ciudad para continuar su viaje rumbo a Tijuana.

Los migrantes no pierden la esperanza de una respuesta favorable por parte del gobierno de Estados Unidos, otros más señalaron que sus familias están en Playas de Tijuana y quieren reencontrarse tras varias semanas alejados.

Me comuniqué con ellos a ver cómo estaban, me dijeron que las cosas estaban feas, pero yo tengo que seguir adelante para poderme reunir con ellos, porque sola no puedo estar”, dijo Leticia, una migrante.

Elsa es de Guatemala, se unió a esta caravana, junto con dos hijas ha recorrido el país. Durmió en el parque que se ubica a un costado de la catedral, desde muy temprano despertaron para caminar hacia Tijuana.

Pedir asilo o algún permiso de trabajo. Yo estoy muy agradecida, mi familia y, en su mayoría, yo pienso que no tenemos nada que hablar de México, sino todo lo contrario, muy agradecida porque nos cobijó, nos dio de comer, nos brindó apoyo y qué más queremos verdad”, indicó Elsa.

Apenas salía el sol cuando poco después de las 6 de la mañana emprendieron el camino a Tijuana, tomaron el Río Nuevo y posteriormente la calzada Héctor Terán Terán, para luego dirigirse a la carretera que lleva a Tijuana. Durante su trayecto hubo resguardo por parte de la Policía Municipal de Mexicali y la Policía Federal, un chofer de un tráiler se ofreció a llevarlos, dando preferencia a niños y mujeres, dejaron pertenencias en el camino, apenas cabían.

Somos humanos, o sea yo pienso que van muchas familias con niños, pues hay que apoyar en lo que uno pueda, a mí en nada me perjudica, espero que ellos me ayuden, en nada me perjudica poderlos arrimar poquito”, dijo Luis Alejandro Bravo, chofer de tráiler.

Cansados y hambrientos continuaron su trayecto, descansando un poco tras varios kilómetros, algunos esperaban minutos y hasta horas a la expectativa de que alguien ofreciera llevarlos a Tijuana, pocos tuvieron suerte y así continuaron su camino, a pasos seguros, ya han recorrido todo el país y ni la imponente rumorosa es un impedimento para llegar a su destino, la ciudad de Tijuana y posteriormente Estados Unidos.

Suman 57 migrantes detenidos por faltas administrativas en Tijuana

Aumentó a 57 el número de centroamericanos integrantes de la caravana migrante que han sido arrestados por faltas administrativas en Tijuana, informó la alcaldía de esta ciudad fronteriza.

Entre dichas faltas se incluye la posesión de droga, la ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública, participación en riñas y “ultrajes a la autoridad”. Los detenidos fueron presentados ante un juez con la intención de que posteriormente sean deportados. Hasta ayer unos 2 mil 783 integrantes de la caravana esperan en Tijuana a obtener asilo en Estados Unidos, incluidas 603 mujeres, 350 niñas y 220 niños, de acuerdo con datos del ayuntamiento.

Además, otro grupo de mil 500 migrantes centroamericanos que se encontraban en Mexicali se dirigen a Tijuana, por lo que las autoridades trabajan en la posibilidad de abrir otro refugio temporal, ya que la Unidad Deportiva Benito Juárez, donde actualmente se encuentran hospedados, ya está a su máxima capacidad, señaló el Secretario de Gobierno Municipal, Leopoldo Guerrero Díaz.

Hemos identificado a 500 criminales en caravana: EU

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, que recorrió la valla fronteriza para supervisar los trabajos de la Guardia Nacional ante la llegada de la caravana migrante, dijo que su gobierno no permitirá por ningún medio la entrada ilegal de las miles de personas que se acercan a la frontera con la intención de cruzar.

“No entrarán al país ilegalmente los migrantes, eso lo puedo asegurar”, dijo.

Agregó que aunque los medios han hecho ve que la caravana está compuesta por mujeres y niños que buscan escapar de la violencia, lo cierto es que la mayoría de integrantes son varones jóvenes y adultos, entre los cuales han detectado al menos 500 criminales.

Sobre el tema del asilo, Nielsen mencionó que la mayoría realizará solicitudes frívolas o injustificadas, por lo que sólo los que la gente que tiene méritos debería solicitarlo. “Cualquier asilado será tratado como parte del protocolo, pero deberán asegurarse que sea de manera legal, que se cumplan los protocolos”, expresó.

Dijo que en las próximas horas se sumarán más elementos de la Patrulla Fronteriza para apoyar en las labores de contención y agregó que Estados Unidos ha tomado medidas extremas para impedir el cruce de los entre 6 mil y 8 mil centroamericanos que se encuentran la frontera con México. Exhortó a los centroamericanos a desistir de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, pues destacó que han puesto alambre de púas

Reportan infiltrados de EU en caravana migrante

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), (por sus siglas en inglés) ha recopilado reportes de informantes encubiertos dentro de la caravana de migrantes proveniente de Centroamérica con intenciones de ingresar a territorio estadounidense, informó la cadena NBC News. El reportaje firmado por la reportera Julia Ainsley señala además las autoridades estadounidenses se han encargado de monitorear los mensajes de texto de los migrantes, de acuerdo con dos funcionarios del DHS entrevistados por la periodista.

De acuerdo con las declaraciones, la recopilación de información se llevó a cabo con la inclusión de personal de la dependencia en las conversaciones de la plataforma WhatsApp que usan los más de 4 mil migrantes originarios principalmente de Honduras para organizarse y comunicarse.

No hay programa para llevar a migrantes a Canadá: Solalinde

Por su parte, e padre Alejandro Solalinde, director de Hermanos en el Camino, y Carlos Rojas, representante de la Organización del Consejo Migrante de Montreal, informaron que Canadá no recibirá a la caravana migrante que se encuentra en la Ciudad de México.

“En este momento no hay como tal un programa para llevar a las personas allá, hay algunas opciones que se podrían explorar que sería en el caso de los que tengan algún familiar allá, una reunificación familiar. Hay programas de agrícolas temporales, esos son los programas que se podrían revisar a ver qué es lo que se puede hacer para ofrecer a las personas una opción”, indicó Carlos Rojas.

El padre Solalinde dijo que el gobierno canadiense está en disposición de destinar un fondo de 500 mil millones de dólares para los centroamericanos que decidan quedarse en México, los cuales se invertirán en proyectos.