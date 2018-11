Es falso que me hayan sobornado: García Luna

Se defiende de acusaciones de “El Rey” Zambada

Fue mencionado en el juicio a “El Chapo” en Estados Unidos

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), rechazó las acusaciones hechas por el narcotraficante Jesús “El Rey Zambada”, quien testificó ante el jurado haberle entregado hasta 8 millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa.

“Es falso que el narcotráfico me haya sobornado. Yo nunca lo conocí ni tuve contacto con él. Todo es mentira, es parte de una estrategia del crimen organizado”, señaló.

“Es un tema que han usado siempre los delincuentes, una estrategia de sus abogados para tener beneficios en el juicio, y esto ha sido una dinámica histórica del crimen. Yo estoy a favor de la transparencia, de que nos investiguen”, dijo García Luna ayer miércoles en entrevista en el noticiero “Al Despertar”.

Dispuesto a que lo investiguen

A una pregunta de que si tuvo comunicación con “El Rey” Zambada respondió “nunca”.

García Luna dijo que está a favor de la transparencia y de que lo investiguen.

Afirmó que en un comunicado que emitió el martes, en respuesta a las acusaciones de “El Rey” Zambada, anexó cartas de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, donde ésta felicita a las autoridades mexicanas por sus operaciones contra el crimen organizado.

Cuestionado si hubo un acuerdo del gobierno de Felipe Calderón con uno o varios narcotraficantes, respondió: “Nunca”.

No tengo ningún problema, que me investigue el próximo gobierno. No tengo una empresa inmobiliaria, eso es mentira. Yo estoy a favor de la transparencia de que haya escrutinio, de que se aporten las pruebas necesarias.

Al ser cuestionado sobre las actividades que ahora realiza para vivir, reveló que es consultor de seguridad en una empresa que se enfoca en crear proyectos tecnológicos y que estuvo fuera de México trabajando para otros países, como Chile.

Posteriormente, en declaraciones en Radio Fórmula, García Luna aclaró que nunca tuvo ningún contacto con gente vinculada a alguna actividad delictiva. “Ni llamadas ni reuniones, nunca”, dijo.

“Esta es una argucia ocupada por los delincuentes para obtener una ventaja en sus procesos. Las acusaciones de Jesús Zambada no son nuevas y ya se habían investigado”, comentó al periodista Ciro Gómez Leyva.

Las acusaciones contra García Luna fueron hechas un ex aliado de “El Chapo” Guzmán, encarcelado en México en 2008 y extraditado a Estados Unidos en 2012, quien ahora colabora con el gobierno estadounidense para intentar reducir su pena.

En el noticiero de Loret de Mola, el abogado penalista Gabriel Regino aseguró que su nombre jamás fue pronunciado durante el juicio que se le sigue a “El Chapo” Guzmán en Nueva York, donde presuntamente se le señaló de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. El subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal durante la administración de AMLO, actual presidente electo, rechazó las acusaciones.