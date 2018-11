Llega a México “Casi normales”, adaptación de “Next to Normal”

En entrevista, Mariano Palacios nos invita a ver esta obra que aborda temas como el compromiso en el matrimonio, la pérdida, el suicidio, el abuso de psicofármacos y la ética en la psiquiatría moderna

La obra se estrenará el 31 de enero de 2019 en el Teatro Aldama y se presentará viernes, sábados y domingos

Obra multipremiada en Broadway, creada por Brian Yorkey

Arturo Arellano

“Casi normales” es una propuesta diferente, si bien es un musical, también cuenta con un formato que no apuesta a la espectacularidad de los números musicales, sino a una historia profunda y un mensaje de positivismo. La obra se ha estrenado con éxito en diferentes países, pero ahora toca el turno de México con las actuaciones de Susana Zabaleta, Federico Di Lorenzo, María Penella, Héctor Berzunza, Jerry Velázquez, Rodolfo Zarco y Mariano Palacios, este último que aseguró entrevista para DIARIO IMAGEN, que ya tenía una historia pendiente con el montaje.

En primera instancia dijo “en este caso que ya se ha presentado la obra en otros países, nos habla de que es un material probado, más que otra cosa yo lo veo como algo muy positivo. Mi proceso ha sido largo, porque la obra se iba a poner hace varios años e hice la audición afortunadamente me quedé, pero finalmente el proyecto no se pudo aterrizar en una primera etapa. Me puse muy triste porque es una obra que conocía desde hace mucho tiempo y si no hacía este personaje ahorita no lo podría hacer después, porque es un chavito. Ahora se retoma el proyecto y de nuevo me invitan a audicionar, afortunadamente me quedé y alterno el personaje que quería con Jerry Velázquez”

Explica que “‘Casi normales’ es musical, pero no como el clásico, sino como la nueva ola de musicales, es contemporáneo y no se han presentado muchos en México, sólo producciones muy pequeñas. Creo que siempre hay una negativa a los cambios, por las zonas de confort, pero ya están llegando los musicales de este tipo, con historias profundas y temáticas actuales que nos tocan a todos. Aunque se haya escrito en Estados Unidos en este caso es una obra universal, esto resolviendo detalles con la adaptación, que es una adaptación que respeta la esencia y a los autores tanto en dramaturgia como en composición musical”.

“Somos seis personajes, es una familia de cuatro, el psiquiatra de la mamá y el novio de la hija. Es interesante porque la problemática central no está volcada a un solo personaje y no es banal, no se trata sólo de mostrar la canción y la gran escenografía, porque permanece la historia, que es interesante, compleja, los seis personajes tienen su propia complejidad, con los problemáticas de cualquier familia y las canciones lejos de ser algo que solo se muestre como algo bonito, es algo que potencia a los personajes y a la misma historia”.

De su personaje recuerda “soy el hijo, en mi caso cuando conocí la obra hace como 7 años, realmente sólo podía aspirar ese personaje o al novio de la hermana. El hijo es el personaje que detona el conflicto en la historia, tiene una relación estrecha con su madre, que es Susana Zabaleta. El hijo se caracteriza por ser un tipo que te hace confrontar los problemas, te zarandea y no de manera literal, pero sí te dice las cosas como son y te invita a tomar al toro por los cuernos”.

Dice sobre sus compañeros en escena “con la única con quien no había trabajado era on Susana Zabaleta, pero me parece una gran oportunidad, independientemente de la trayectoria que tiene que es innegable, creo que le queda perfecto el personaje. Si no hubiera sido Susana no me viene otra opción o nombre a la cabeza. Es el personaje más complejo y Susana tiene la capacidad para hacerlo perfecto. Aprenderé mucho de ella y de todos mis compañeros”.

Concluye que “lo que yo encuentro en ‘Casi normales’, es que se dice que hay dos tipos de familias: las disfuncionales y las que creen que no lo son, esta obra te invita a vivir y hacerte cargo de los problemas que la vida te pone día a día y tomar decisiones. Aunque duelan, también debemos entender que se puede vivir con el dolor y es más interesante vivir atravesando momentos fuertes de la vida que simplemente ponerte una venda y pasar de largo”.

“Casi normales” se estrena el 31 de enero en el Teatro Aldama y tendrá una temporada de 4 meses, con funciones de viernes a domingo, dos funciones por día.