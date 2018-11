Rihanna enciende Instagram al posar en lencería

La publicación alcanzó más de 3 millones de me gusta en 6 horas

Estamos siendo SUCIOS – NO – LINDOS esta temporada @savagexfenty ¡acaba de lanzar The Ultimate Gift Guide para ayudarlo a comprar regalos para todos en su vida!”, escribió la cantante Rihanna, en su cuenta de Instagram. La publicación alcanzó más de 3 millones de me gusta en 6 horas.

Irreverente y mejor que nunca. Rihanna volvió a hacer gala de su tendencia al exhibir su escultural cuerpo en su cuenta de Instagram, y se mostró semidesnuda, sin la parte alta, cubriéndose bajo unas sábanas.

La fotografía forma parte del nuevo lanzamiento de su línea de maquillaje. “Estamos recibiendo NAUGHTY-not-NICE esta temporada. @savagexfenty acaba de lanzar la guía de regalos definitiva para ayudarte a comprarlos”, escribió junto al post.

“¡Accede a SavageX.com para obtener un 50% de descuento en todo por un tiempo limitado!”, invitó la ‘Diva de Barbados’ en medio de múltiples halagos de sus fans.

‘Riri’ ha dicho en más de una entrevista que publica todo sobre su vida, incluso cuando fumaba mariguana, para mostrarse tal como es, sin aspavientos ni caretas. En alguna ocasión, para presumir unas botas, la voz de ‘Diamonds’ compartió una imagen en la que se le veía el trasero, algo que molestó a su mamá.