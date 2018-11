El sueldo de una golondrina

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

La pomposa Ley de Remuneraciones Mínimas de los servidores públicos, parece haber nacido muerta. Todo indica que sólo una golondrina ganará 108 mil pesos, o sea, el señor presidente y el resto de los funcionarios públicos ganarán lo que ganan hoy. Así las cosas, una golondrina no hará el verano de la austeridad republicana.

La magistrada de circuito, Sonia Rojas, acaba de ganar una suspensión temporal para la NO aplicación de dicha ley, que no podrá entrar en vigor mientras un Tribunal Colegiado e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga que dictaminar si es o no inconstitucional la ley promovida por Andrés Manuel López Obrador y aprobada por la mayoría de Morena. Se cree que la cascada de amparos contra dicha ley no se hará esperar y de no entrar en vigor el 1 de enero del 2019, el mismísimo López Obrador tendrá que embolsarse el sueldo base que actualmente percibe Enrique Peña Nieto de 259 mil 629 pesos mensuales, más bonos y otras prestaciones.

Pero con ley o sin ella, ya se descubrió que los diputados de la 64 Legislatura seguirán ganando lo mismo que la legislatura pasada. El sueldo base de cada diputado será de 105 mil pesos al mes, más 75 mil pesos para “asistencia legislativa” y “atención ciudadana”, más un chorral de prestaciones o rubros leguleyos con los cuales un diputado federal recibirá anualmente 1 millón 769 mil 766 pesos, casi 1 millón 800 mil pesos anuales, contra 1 millón 296 mil que ganaría el que quita y pone en la Presidencia de la República.

En el Senado no cantan mal las rancheras. Se manejan actualmente 6 tipos de sueldos que sirven para la confusión ciudadana. El sueldo mínimo es de 33 mil 166 pesos mensuales y la dieta máxima es de 171 mil 444 pesos. Hasta el momento no hay ningún recorte a los sueldos de los senadores. La austeridad republicana alcanza a los aviadores, compadrazgos, segundos frentes y gastos superfluos como el café, los refrescos, las galletas, que ahora ya no habrá ni de alimentos, por lo cual diputados y senadores tendrán que llevar sus tortas, sándwich, agua o sus cervezas, a menos que se quieran bajar el lunch a brincos.

Así que es puro cuento el asunto de la austeridad republicana, puro atolito con el dedo, puras mentiras mondas y lirondas para engañabobos.

El amparo por la magistrada Sonia Rojas sienta un precedente legal histórico, que podría llegar hasta la Corte y entonces el programa de gobierno de la austeridad republicana que pretende emular a Benito Juárez, quedará solamente en promesas y buenos deseos.

Por ahora y por unanimidad, 419 votos, de un total de 500 legisladores, entre ellos la bancada del PRI, aprobó que Andrés Manuel López Obrador use el 1 de diciembre durante su toma de protesta como presidente número 88 de México, la banda presidencial con el color verde bajo su barbilla, después el blanco y el rojo. Los señores legisladores le dieron pa´tras a la Ley de Uso de los Símbolos Patrios, promovida por Vicente Fox que permitía el uso de la banda presidencial correctamente. Veremos una banda presidencial a contentillo aprobada por el PRIMOR y al puro gusto del señor presidente de la República.

¿A poco le iban a decir no, al presidencialismo?

info@agenciamn.com