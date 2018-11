Cruz Roja, en el ojo de criminales

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón

Juan Pablo II (1920-2005) Papa de la Iglesia católica

Hace unos días, un pueblo entero en la sierra de Guerrero fue objeto de tiroteos y fuego cruzado entre bandas de delincuentes que protegen a crimínales en la región. Algunos ligados a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y a grupos que aterrorizan a quienes se les ponen enfrente. El gobernador del estado, Héctor Astudillo, imploró al gobierno federal su apoyo. Sin embargo, a escasa una semana y media para que cambie el gobierno, simplemente la administración de Enrique Peña Nieto prestó oídos sordos. El próximo, de Andrés Manuel López Obrador, simplemente no tiene facultades, en estos momentos, para poder apoyar al gobernante en serios apuros de gobernabilidad.

Guerrero está en un momento crítico. Aunque no es nuevo, miles de guerrerenses están hartos de abandonar sus casas y propiedades, porque la violencia no distingue a mexicanos decentes y delincuentes. Las balas acaban con inocentes. Cientos de los cuerpos de las víctimas están en fosas clandestinas o comunes. Van desde niños, , ancianos y decenas de miles de jóvenes.

Tengo varias décadas en el ejercicio periodístico. Desde la administración de Carlos Salinas, todo se salió del control del gobierno. Creció el narcotráfico y la violencia contra los más débiles. El poder de las armas se impuso y hay regiones en el país, que se cuentan por cientos donde el único idioma que se habla es el de las balas o el vil asesinato a traición. No conocíamos la extorsión o el asalto cotidiano en los transportes públicos. Sabíamos de carteristas o raterillos. Un secuestro era materialmente la nota más importante de un año. Hoy ese tipo de delitos son cotidianos y vulgares. Por ello, no hay mexicano que no se queje de esa violencia que les impide estudiar, trabajar o simplemente vivir con tranquilidad y paz. Los pueblos de Guerrero, son el fiel reflejo de otros pueblos de Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Puebla, Morelos, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca, Jalisco, Nayarit, Colima y muchos más.

Pueblos enteros son abandonados ante el crimen. Familias separadas y el sentimiento de abandono de un gobierno que está más preocupado por sobrevivir políticamente, que responder a los intereses de todos sus gobernados.

¿Cuántos pueblos y mexicanos tendrán que abandonar sus casas ante la incompetencia de los gobiernos para enfrentar a los criminales?

Lo peor del caso es que esto no terminará pronto.

PODEROSOS CABALLEROS: La nominación del sucesor de Roberta Jacobson, en la embajada de Estados Unidos en México, no implica señales “extrañas” del gobierno de Donald Trump. Se trata de tiempos políticos de Trump, que quiere alinearlos a los de Andrés Manuel López Obrador. Todavía no se plantean áreas de acercamiento. Trump y el Departamento de Estado estadounidense, espera ver las primeras acciones que puedan afectar los intereses del vecino del norte. De acuerdo a las líneas que marque López Obrador, en sus primeras semanas de gobierno, es cuando nombrará al embajador. Será el diplomático a la medida de los intereses de los estadounidenses; perdón de Donald Trump. La política de los demócratas con México ha sido el camino de la diplomacia. Trump podría endurecer esa política si ve señales en las que se vea peligro a los intereses estadounidenses. *** López Obrador llevará a consulta popular, organizada por el INE, si se juzga a los ex presidentes en el país. Una vez más se llevará a consulta ciudadana si se aplica la ley o no. Simplemente el Presidente está obligado a hacer cumplir la ley y el promover, en caso de delitos, denuncias formales ante el Judicial. Sin embargo, esto lleva a varias reflexiones. Las consultas no pueden ser utilizadas para aplicar o no la ley. La ley se cumple y punto. Además, los ex presidentes, de acuerdo a nuestra Constitución, sólo pueden ser juzgado por “traición a la patria” y configurar un delito de esa tesitura es materialmente poco menos que imposible. Para eso está hecha la ley, para proteger al Presidente en la toma de sus decisiones. Y, por si fuera poco, la mayoría de los delitos ya prescribieron. Son declaraciones que no tendrían efectos jurídicos. No se debe abusar a las consultas. El pueblo eligió a sus autoridades para que éstas, en base a la ley, tomen las mejores decisiones. De lo contrario “que el pueblo y la historia se los demande”.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Natura recibió la certificación de Peta (People for the Ethical Treatment of Animals), la organización de derechos de los animales quien válida la no realización de pruebas en animales para garantizar la seguridad y eficacia de sus productos. Además, Natura fue reconocida en septiembre, con el sello “Leaping Bunny” para sus productos e ingredientes, concedido por la organización de protección animal Cruelty Free International, según Roseli Mello, directora de Innovación de Natura.

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano