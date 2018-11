Nina Olimón lleva de la mano a los pequeños a conquistar sus sueños

La cantautora promueve su disco “Chiquita, pero picosa” y un nuevo espectáculo para niños en donde todo es de dulce

Asael Grande

Compositora, cantante, y talentosa, Nina Olimón, platicó con DIARIO IMAGEN sobre su proyecto “Hadas & Unicornios”, que invita conquistar tus sueños, en un espectáculo para chicos y grandes: “es un proyecto cien por ciento infantil, está increíble, yo escribí las canciones del disco, es un material que lo podemos escuchar tanto grandes como chicos, es muy lindo, todo existe en este mundo del arcoíris, donde están mis unicornios, que es donde se hace toda la magia; ya había hecho un disco de canciones de cuna, que le compuse a mi hija, y me gustó mucho ese concepto; el productor de mi disco es Armando Ávila, y Juan Carlos Moguel, quería hacer algo de calidad para los niños, y tiene pop, rock, reggaetón,tiene de todo, está bastante completo, estoy promoviendo el tema ‘Chiquita, pero picosa’, un feat. Con Danny V.P, un tema bastante urbano, se lo compuse a mi hija”, dijo Nina.

Mexicana, cantante y actriz, apasionada de las artes visuales y de su país, tiene una licenciatura en psicología y se forjó como guía Montessori: “tengo un showincreíble, en donde todo es de dulce, en donde están mis niños bailarines que son los unicornios, todo es de dulce, y cantamos ‘Chiquita, pero picosa’, que en el video es una niña que la dejan sola en su casa, está aburrida y no sabe qué hacer, entonces empieza a jugar con todo, y a aventar ropa, y esta ropa se convierte en un león, y baila conmigo el león, está fenomenal el show en vivo, es corto porque es para niños, voy con mis tres personajes: el señor Pirulí, la señora Bombón, y el Uniciclo, entonces, desde que se entra al lugar empieza el showcon los personajes que van guiando a los niños a sus asientos, y van haciendo bromas, suben a los niños a las tarimas”, agregó Nina.

Con el objetivo de arrancar sonrisas, para Nina Olimón es fundamental que todos puedan hacer un mundo mejor para nuestros niños y futuras generaciones, lleno de sueños, sin barreras y es de donde nace su primer disco ‘Hadas & Unicornios’: “el disco tiene un tema en inglés, “Over the Rainbow”, la verdad es que muchas de mis canciones están escritas en inglés, otras en español, luego las cambié, incluso ‘Papá’, en francés, hay urbano, rap; me ha influenciado mucho Michael Jackson, porque lo hacía todo a la perfección, sus canciones ayudaron mucho al mundo, pero también me gusta la música de Zoé, Mecano, porque cuentan historias, como mi tema que se llama ‘Tesoro’, que es un cuento hecho canción, todas las canciones de mi disco tiene su porqué, y su razón de ser, quiero grabar más sencillos musicales, e ir fuera del país a dar más shows”, finalizó Nina.

Mexicana, cantante y actriz, apasionada de las artes visuales y de su país, tiene una licenciatura en psicología y se forjó como guía Montessori.