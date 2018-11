Vicegobernadores, al abordaje

Guillermina Gómora Ordóñez

¡Fuera máscaras!, la cuarta transformación estrena una figura de poder alterno, un contrapeso a los gobernadores.

Se trata de los Coordinadores Estatales, mejor conocidos como “superdelegados”, “vicegobernadores” o “procónsules”. Operadores políticos–electorales, con respaldos millonarios.

Un tema que ha provocado escozor y ámpula entre la clase política. Los 12 gobernadores emanados del PAN publicaron un desplegado donde piden al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, respetar el federalismo y consideran inaceptable el “desdén de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los delegados estatales y colocar a los gobernadores y fiscales como meros invitados”.

En efecto, estos “vicegobernadores” operarán los recursos federales en los estados y, además, en este esquema, también nombrarán a los 300 representantes de los distritos electorales en que está dividido el país, para operar a nivel municipal, con lo cual también anulan la opinión de los presidentes municipales.

Sin duda, el regreso al centralismo. Por ello, los partidos PAN, PRI y PRD buscan anular esta figura mediante una controversia constitucional. Acción que respalda el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pues afirma que los “superdelegados” vulneran el sistema federal, ya que además de tener el control de los recursos económicos, también tendrán a su cargo los mecanismos de coordinación de seguridad en las entidades, lo que a todas luces tiene una intencionalidad político electoral y de rivalizar francamente con el poder que tiene, por Constitución, un gobernador en cada entidad.

Corral afirma que la próxima administración federal se conduce con soberbia y advirtió sobre los riesgos de tomar decisiones en materia de seguridad bajo estos criterios.

Asegura que los gobernadores panistas consideran “inaceptable e inconcebible que la solución para la seguridad” sea la guardia nacional y no se contemplen las prioridades regionales, las condiciones particulares de cada entidad federativa, y se pretenda imponer desde el centro.

Las respuestas del nuevo gobierno llegaron rápido, el senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, amenazó con la desaparición de poderes, si “los gobernadores no se ajustan al lineamiento constitucional”.

Bravata que pronto fue invalidada por su coordinador Ricardo Monreal quien señaló que, “con los gobernadores solo hay paz y una relación de respeto… les digo que no se preocupen no vamos hacer nada fuera de lugar”.

Los empresarios también fijaron postura, la Coparmex considera que la entrada en funciones del Coordinador Estatal, podría llevar a hacer un uso partidario y electoral de los programas federales.

Una deducción lógica y acertada, no hay que perder de vista que las acciones que tomen los “vicegobernadores” tendrán un efecto social y político entre los ciudadanos, que seguramente lo van a comentar y considerar como un beneficio o favor, que le deben al gobierno federal y no al estatal ni municipal. Un esquema sencillo de entender que le redituará millones de votos al partido Morena en las elecciones intermedias de 2021 y si me apura un poco, en 2024.

VERICUENTOS

Mineras, en la mira

Vaya puntería de los senadores de Morena para tirar a los mercados bursátiles… Primero mandaron a la lona a los bancos y ahora a las compañías mineras. La iniciativa presentada por la senadora de Morena, Angélica García, que busca reformar la Ley Minera para facultar a la Secretaría de Economía a declarar zonas inviables de explotación por impacto social negativo, les generó pérdidas en dos días por 38,398 millones de pesos en capitalización de mercado. Sin embargo, ya apareció quien salvará a estos empresarios, se trata del morenista, Armando Guadiana, quien reveló que inversionistas mineros de Canadá y Estados Unidos le han pedido que ponga orden, por lo que exhortó a sus compañeros de bancada a pensar “dos veces” las iniciativas que presentan, pues “los mercados de valores son muy sensibles y los inversionistas muy miedosos”. ¡Vóitelas!

Zepeda vs Moreno Valle

Vientos de rebelión y fractura soplan en la bancada azul… luego del nombramiento de Rafael Moreno Valle como coordinador de los senadores del PAN, su antecesor Damián Zepeda, aseguró que el poblano representa todo lo contrario por lo que el partido ha luchado y es un político de prácticas antidemocráticas. Zepeda pintó su raya: “Yo he decidido no avalarlo, no voy a trabajar con esa coordinación” ¡Sopas!

“Fifís”, a la calle

La sociedad civil, agrupada en diversas organizaciones, le prepara una cordial bienvenida al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el próximo 2 de diciembre.

Los denominados “Fifís”, marcharán del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Laura Elena Herrejón, dirigente de Provecino, explicó que se manifestarán contra el autoritarismo del político tabasqueño, y exhortó a los ciudadanos a “despertar”, pues “Morena no tiene contrapeso en las cámaras; hacen y deshacen (…) Si las leyes les quedan cortas, pues van a modificar la Constitución. ¿Dónde está el contrapeso al gran poder que Morena obtuvo el 1 de julio? ¡Órale!

