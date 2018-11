90’s Pop Tour va por su séptima Arena Ciudad de México

El colectivo noventero integra a Magneto y Mercurio para el show de este 29 de noviembre

El espectáculo será grabado para un segundo volumen en Dvd

Arturo Arellano

90’s Pop Tour es un concepto que nació hace poco más de año y medio, en los que ha ido rotando a sus participantes, dando siempre cabida a lo mejor de la música de aquella década. Para esta tercera etapa del concepto encabezado por Ari Borovoy y OV7, se suman Magneto y Mercurio, quienes compartirán sus éxitos con el resto de los partícipes. Su séptima Arena Ciudad de México se realizará este 29 de noviembre y además de la llegada de las boy bands, adelantan mejoras en la producción.

Durante un ensayo previo al concierto en Arena Ciudad de México, miembros de OV7, Magneto, Mercurio, Caló, JNS adelantaron detalles al respecto. Ari arrancó diciendo “Hay cambios para esta séptima Arena, está Mercurio y Magneto como nuevos ingresos a esta gira y los que ya habían venido se darán cuenta de que habrá cosas distintas. Tendremos un escenario más, sumado al escenario grande, cambiamos estructura de luces, pantalla, canciones y vestuarios. Es algo completamente nuevo. La llegada de Mercurio y Magneto, fue unir a 10 talentos más en el escenario, pero la ventaja es que vienen desempolvados, han estando dando giras y recorriendo espacios con su espectáculo”. Reconocen en ese tema “ha sido lo más complejo tener a todos en el escenario por los compromisos de cada quien. Pero el reto principal es complacer al público, esa es la parte que nos deja sin sueño y es por lo que hacemos lo que hacemos”.

Elías de Magneto agrega “el grupo regresó hace tres años, planteamos el regreso para estar de gira, no para grabar cosas inéditas, aunque se nos han hecho propuestas. Si se nos presenta una canción que nos emocione a todos, lo haremos, aunque los planes de Magneto y Mercurio son seguir de esta manera únicamente con giras”.

Mariana, de OV7, en lo que a ellos refiere dice “seguiremos con el 90’s Pop Tour hasta el próximo año que celebremos los 30 años del grupo, nos meteremos al estudio y tenemos nuevas sorpresas. Kalimba y M’Balia son parte de la familia, pero para los 30 años no nos han pedido solo a los mulatos si no a varios integrantes que por aquí pasaron, no sabemos qué va a pasar, pero lo que es un hecho es que les daremos a los fans algo inolvidable”.

En el caso del segundo volumen del Dvd dijeron que hay mucho por trabajar. “Aún no sabemos qué temas van porque en este concierto serán en un 80% nuevas canciones, solo dejamos las que la gente siempre pide aunque con arreglos nuevos. Lo que podemos adelantar es que a quienes compraron boletos en Fan Zone se les entregará el disco antes que a nadie”.

Por otra parte, dejaron claro que “este escenario es para quien quiera estar. De repente se va Aleks Syntek y sus fans nos escriben que se le extraña, lo mismo los fans de Fey, pero ambos se bajaron porque tienen sus propios proyectos. Lo que podemos asegurar es que el setlist de esta tercera etapa es el más fuerte que hemos tenido, lo estamos disfrutando y creemos que es momento de cosechar todo lo que hemos sembrado justo desde los noventas. Ahora compartimos nuestras canciones y la gente lo disfruta desde las butacas. También queremos decir que el escenario está abierto para quien quiera regresar”.

