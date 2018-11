Tras 40 años de carrera, lanza su primer disco navideño: “Emmanuel Navidad”

El cantante promueve el primer sencillo “Jingle Bells”, que forma parte de su nuevo material que también contiene “Rodolfo el Reno”, “Santa Claus llegó a la ciudad”, “Blanca Navidad”, todos en un formato de Big Band

A partir de este viernes 30 de noviembre está en formato físico

Arturo Arellano

Con un éxito innegable y el reconocimiento mundial como uno de los mejores intérpretes de Latinoamérica, Emmanuel lanza lo que sería el remate de tantos logros en su vida, su primer disco navideño titulado simplemente “Emmanuel Navidad”, del que se desprende el primer sencillo “Jingle Bells”, pero en el que también enmarca con su voz clásicos de temporada como “Rodolfo el Reno”, “Santa Claus llegó a la ciudad” y “Blanca Navidad”, todos en un formato de Big Band, perfectos para amenizar las fiestas decembrinas en cualquier hogar.

Con el porte y carisma que le caracterizan, Emmanuel ofreció una conferencia de prensa: “Es un disco que nos llevó todo un año, quizá dos y no porque estuviéramos trabajando en él todo el tiempo sino porque la idea nació hace dos años. Le hemos puesto nuestro sello con mucha alegría, con el que le quiero dar compañía a las familias. Es la época de mayor ilusión y nostalgia de modo que el disco es para acompañar a la gente”

En el tema de la temporalidad del disco aseveró “Un disco es atemporal, según el género en que grabes las canciones, si lo grabas con lo que está de moda, pues se irá junto con esa moda. Pero si se hace con géneros cuyos elementos te evoquen al pasado y a la vez sean frescos entonces van a perdurar. La vida es una conjunción de cosas, no de que aparezca una generación y la anterior desaparezca, todos tienen y vienen de una misma raíz. Por eso dentro del video comparto con influencers, gente que vino con alegría de trabajar conmigo, espero con esto tocar el corazón de jóvenes y grandes, de niños, porque no hay generación que no necesite de un apapacho en esta época, todos tenemos espíritu y alma, y estos son iguales en todos los seres humanos”.

Reconoce que además cantar estas canciones es un auto regalo “toda la grabación fue una gran sonrisa para mí, incluso para el equipo que me acompañó. Hacía mucho que no sentía esto y es porque lo hago con mi sello discográfico Taco Music, no con una disquera, de modo que podía pasar el tiempo que yo quisiera en el estudio. Me puse a recordar lo que escuchaba de niño y en la gente que admiro he escuchado estas canciones, lo cual me inspiró para cantar mis versiones. El equipo en este disco son solo amigos, llegar a esta etapa de mi carrera, luego de haber hecho muchos discos con disqueras, de modo que era bueno tener eéste de manera independiente”. Cabe mencionar que María Lucia y Mikel, nietos del cantante, son parte de los coros en el tema de “Rodolfo el Reno”.

Finalmente, sobre su trabajo junto a Manuel Mijares declaró. “Nosotros vamos a llegar tan lejos como el público nos lo permita, tenemos una gran complicidad en el escenario y eso la gente lo disfruta. No sabemos hasta cuándo podremos tener un disco juntos, no quitamos el dedo del renglón, creo que es injusto no poder darle algo así al público, pero bueno este disco navideño es la muestra clara de que todo llega a su tiempo”.

El disco “Emmanuel Navidad” ya está disponible tanto en formato físico como digital en todas las plataformas. Mientras que el sencillo “Jingle Bells” cuenta además con un hermoso videoclip.