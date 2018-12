Continuarán las obras en el Nuevo Aeropuerto

Gobierno lanzará oferta de recompra de bonos

Reunión del nuevo Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la CDMX

El Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México tomó la decisión de continuar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) hasta que sea revisado el nuevo proyecto.

El nuevo gobierno federal lanzará una oferta de recompra de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) por mil 800 millones de dólares de los 6 mil millones que se emitieron en bonos para la construcción del aeropuerto.

En una reunión del nuevo Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) se tomó la decisión de lanzar una oferta de compra el día de mañana lunes a las 7 de la mañana hora de Nueva York, por hasta mil 800 millones de dólares de los bonos, en subasta desde 0.90 dólares y hasta par de los bonos.

“Se cubre así el vacío de información, con acción muy concreta y que da certeza a los inversionistas. Se considera un trato justo para éstos”, señala una copia de la minuta del Consejo de Administración del GACM.

La propuesta se hará válida en los siguientes 20 días hábiles, se busca que haya suficientes propuestas de aceptación para poder anunciar el cierre de la operación del NAIM en la segunda quincena de diciembre.

Durante la instalación del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), en el que se nombró a Gerardo Ferrando Bravo como director general, se tomó la decisión de continuar con la construcción hasta que sean evaluados los avances llevados a cabo hasta el 2018.

De acuerdo con una minuta del GACM, el director general “solicita autorización para la evaluación del plan estratégico del proyecto del NAIM, cuyo resultado presentará en las próximas semanas.

Se continuarán las obras en el proyecto durante este proceso. La intención es evaluar el plan estratégico para tomar decisiones sobre las acciones a tomar, y realizar, en caso necesario, una actualización al Programa Estratégico Institucional del NAIM”.

De esta manera, el nuevo gobierno busca mandar un mensaje claro a calificadoras que han afectado las calificaciones crediticias del Gobierno Federal y Pemex.

Así, cuando se presente el paquete presupuestal 2019 se tenga resuelto el tema del aeropuerto, con certidumbre y claridad para los mercados y los inversionistas. Adicionalmente, se emitió una serie adicional, denominada Fibra E, con tenedores como Afores, por un equivalente en pesos de mil 600 millones de dólares.

Esta serie es subordinada a las series anteriores, no se ha utilizado, y se resolverá posteriormente. El nuevo Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México indicó que la recompra de bonos no se hará con intercambio con CETES, ya que esto afectaría la deuda soberana, además de que no es necesario ya que se cuenta con el sólido respaldo de los ingresos de la TUA, que hace de los bonos un instrumento muy sólido.

Con esta recompra de bonos, la TUA soportará una cantidad menor de deuda, lo cual da aún más fortaleza a los bonos circulantes. El monto final a pagar se determinará en una subasta.

En tanto, las obras de construcción del NAIM seguirán adelante. El nuevo director general de GACM, Gerardo Ferrando Bravo, evaluará el plan estratégico del proyecto del NAIM y presentará el resultado en las próximas semanas.

“Se continuarán las obras en el proyecto durante este proceso. La intención es evaluar el plan estratégico para tomar decisiones sobre las acciones a tomar, y realizar, en caso necesario, una actualización al Programa Estratégico Institucional del NAIM”, señala la minuta.

El nuevo Consejo de Administración del GACM son: el ingeniero Javier Jiménez Espriú, presidente del Consejo; Antonio Canchola, como prosecretario del Consejo; Graciela Márquez Colín; Josefa González Blanco Ortíz Mena; y el maestro Antonio Herrera Gutiérrez. El doctor Simón Levy Dabbah queda como Consejero Propietario del Consejo de Administración del GACM, a propuesta del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués.