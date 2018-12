Las sugerencias literarias de Editorial Planeta

“La chica invisible”, de Blue Jeans

En este instituto todos tienen secretos, todos parecen culpables, todos son sospechosos

Aurora Ríos es invisible para casi todos. Los acontecimientos del pasado han hecho que se aísle del mundo y que apenas se relacione. A sus diecisiete años, no tiene amigos y está harta de que los habitantes de aquel pueblo hablen a su espalda. Una noche de mayo, su madre no la encuentra en casa cuando regresa del trabajo. No es lo habitual. Aurora aparece muerta a la mañana siguiente en el vestuario de su instituto, el Rubén Darío. Tiene un golpe en la cabeza y han dejado una brújula junto a su cuerpo. ¿Quién es el responsable de aquel terrible suceso? Julia Plaza, compañera de clase de la chica invisible, está obsesionada con encontrar la respuesta. Su gran inteligencia y su memoria prodigiosa le sirven para realizar el cubo de Rubik en cincuenta segundos o ser invencible jugando al ajedrez. Pero ¿podrá ayudar a sus padres en la resolución de aquel enigma? Su madre, Aitana, es la forense del caso y su padre, Miguel Ángel, el sargento de la Policía de la Guardia Civil encargado de la investigación. Julia, junto a su inseparable amigo Emilio, un chico muy particular con una mirada inquietante, tratará de hacer todo lo que esté en su mano para que el crimen de Aurora Ríos no quede impune.

“Mundo sin dioses 1. Camino a Sognum”, de Benito Taibo

Todos han escuchado hablar de Sognum, pero muy pocos han estado ahí

En un mundo sin dioses, sólo unos cuantos están dispuestos a dejar todo atrás para llegar a un lugar en donde no saben qué encontrarán. Tres adolescentes buscan recuperar el destino que les han robado. Un matemático tratará de encontrar a la Intocable que lo condenó a muerte. Un mercenario llevará a cabo una última misión mortal para librarse de su sanguinario oficio. Una joven mantiene dormido a un ejército de guerreros mientras disfruta contemplar sus sonrisas mientras sueñan.

Cada uno alberga esperanzas que sólo se permiten los valientes. Pero para alcanzarlas necesitan reunir el coraje necesario para hacer valer el honor de estar vivo y emprender la proeza más grande de sus vidas.

“El olor de las magnolias / La libertad, la bicicleta”, de Paco Ignacio Taibo II

Dos obras fundamentales de Paco Ignacio Taibo II reunidas en un mismo volumen

En El olor de las magnolias, un grupo de supuestos campesinos italianos llegan a Veracruz durante la dictadura porfirista.

Saben hacer de todo, excepto cultivar la tierra: entre ellos hay cirqueros, filósofos y hasta cazadores de conejos. Poco a poco descubrirán que Las Magnolias no es el paraíso que les prometieron y Lucio, el más joven del grupo, cometerá un pecado que, 80 años después, lo obligará a regresar a su natal Nápoles.

La libertad, la bicicleta es una espléndida y personal crónica narrativa sobre la infancia del autor y la figura del Jefe, Paco Ignacio Taibo I, quien intentado huir de la censura franquista en España descubrió en el ciclismo profesional una salida. Alternando la narración con la voz de su propio padre, Paco Ignacio Taibo II nos revela un emotivo relato donde la esperanza puede nacer aun en medio del autoritarismo.

