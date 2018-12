Jerry representa la nueva ola del urbano mexicano

Sorprende a sus más de 400k seguidores en redes sociales con su sencillo “Nadie nos entiende”

Lanzará ocho temas a través de Spotify

Arturo Arellano

Jerry Hernández sorprende a sus más de 400k seguidores en redes sociales con el lanzamiento en plataformas digitales y video oficial de su nuevo sencillo “Nadie nos entiende”, tema que fue compuesto por el autor colombiano Mateo Ramos y está dirigido a los jóvenes quienes podrán identificarse con el mensaje y con la música del nuevo representante mexicano en la ola del urbano actual.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el cantante comentó: “llevo cuatro años promoviendo mi música, pasando por televisión desde una bachata ‘Nada malo pasará’, hasta lo que hoy presento. Mis hermanos son músicos también y hacen urbano, que es en lo que me estoy involucrando con ‘Hey mami’ y ‘Nadie nos entiende’, de este último ya hay video y le ha estado yendo muy bien en plataformas digitales”.

Explica que “el reggaetónha sido muy criticado, de manera que yo no quiero dar malos ejemplos, quiero que se reivindique el género con buenos mensajes, mi música es para la familia, quiero que la puedan escuchar jóvenes, niños, niñas y los adultos, por ello mi propuesta no es mala, quiero dar una buena imagen, no drogas, no alcohol, no maltrato a las mujeres ni a ninguna persona”.

Del sencillo comenta: “La letra trata de dos personas que se conocen en un antro, en una fiesta y se atraen, se gustan, pero lo que cambia es que cuando se ven al día siguiente ya no se gustan, ya no son nada, ni se llamaron la atención. Sólo pasó algo de una noche, pero nada más y por ello dicen que nadie los entiende, porque incluso lo que pasa en esa noche se deja abierto, cada persona da su propia interpretación de lo que sucede o no en ese encuentro, es una incógnita”.

Agrega que este tema será parte de un disco digital en puerta “lanzaré unos ocho temas en Spotify, el siguiente sencillo lo sacaré en febrero y todos van bajo la línea del reaggaetón, alguna por ahí fusionada con cumbia”.

Como mexicano reconoce que “ahora el boomdelreggaetónestá en Colombia y es difícil colocarte dentro del género siendo de otra nacionalidad, pero no por ello bajamos la cabeza, sí se puede, no es imposible, cualquiera puede llegar si tienes las ganas y trabajas duro. Hasta ahora nos han tratado muy bien, la gente se emociona, las fans están siempre muy al pendiente, están contentas en Twitter e Instagram, me dan muchos piropos y están conmigo, a ellas les debo todo lo que he avanzado, son una fortaleza más para mí, además de mi familia y el equipo de trabajo”.

Finalmente, de sus showsadelanta que “haré sólo promoción del sencillo lo que resta del año, pero estamos planeando presentaciones cuyas fechas iremos dando a conocer a través de las redes sociales. Puedo adelantar que en el escenario soy un loco, me quito la playera, voy con pistas, pero con bailarines, luces y una gran producción”. Mientras tanto el sencillo y su video ya están disponibles en todas las plataformas digitales.