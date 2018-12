La Aldea Navideña abre sus puertas en el Estadio Azteca

Cepillín y su hijo Cepi realizan el primer recorrido en este mágico lugar junto a Santa Claus; el costo de la entrada es de 180 pesos para los niños y 120 adultos

A partir de hoy y hasta el 7 de enero la puedes visitar por la puerta 2

Arturo Arellano

La Aldea Navideña del Estadio Azteca es un espacio recreativo en el que los niños podrán tener un encuentro cercano con Santa Clausy todo su equipo de duendes, quienes acompañan a los niños a través de un recorrido donde podrán escribir y entregar personalmente su carta, fabricar su propio juguete navideño, cocinar galletas, hacerse de su pasaporte para entrar al Polo Norte, entre otras actividades lúdicas, como el rally deportivo con los duendes.

Para su inauguración, los responsables de la Aldea Navideña, Xiomara Zenteno y Carlos Díaz, contaron con la presencia de Cepillín y Cepi, quienes realizaron el primer recorrido en este mágico lugar. Xiomara comentó: “Estamos emocionados de poder darle a los niños y sus familias un lugar donde puedan a vivir una gran experiencia navideña, pues este lugar está lleno de actividades de esta temporada, moderadas por nuestro equipo de duendes. Entre otras cosas los niños podrán plantar y cosechar en nuestro huerto, cocinar y decorar galletas en la cocina, escribir su carta en nuestra oficina de correos, para luego entregarla personalmente a Santa Claus, con quien también se podrán tomar una fotografía. Además los niños tendrán la oportunidad de ser parte de la producción de juguetes, fabricando uno que posteriormente podrán llevarse a casa si así lo desean”.

A esto, Carlos Díaz, socio de Xiomara agregó. “Queremos destacar que también estamos fomentando el emprendimiento y empoderamiento de los niños con otro tipo de actividades como ‘Grandes ideas tienen pequeños comienzos’ donde impulsamos a los niños a perseguir sus sueños. Por otra parte tenemos el rally deportivo con los duendes, donde básicamente los niños cumplen retos en nuestra pista de obstáculos y al final se llevan un premio”.

Por su parte, Cepillín y Cepicoincidieron en que se creen este tipo de espacios para el encuentro de los niños con cosas reales. “Estamos en una época donde todo es digital, tabletitas y computadoras, videojuegos, aquí los niños van a venir a jugar cóomo se jugaba antes, van a tocar las cosas, aprender, convivir con otros niños, que es muy importante”, comentó el payasito de la tele. Se dispusieron entonces a hacer un recorrido por todas las salas de la Aldea, hasta llegar a la oficina de correos, donde ambos escribieron su lista de deseos.

Cepillíndijo a DIARIO IMAGEN: “No hay que perder la ilusión, yo invito a que los niños escriban su carta con papel y lápiz, que hagan un dibujito como se hacía antes, yo sé que ahora pueden mandar un whatsapp o un mensaje de correo electrónico, pero mira qué bonito es también esto. Yo le escribí a Santa: ‘Querido Santa, este año quiero pedirte un programa de televisión, para poder llegar a todos mis amiguitos. Ojalá puedas regalarme este programa antes de que me vaya, que me toque partir… (risas) no eso mejor no, sonó muy feo. Bueno sólo te pido el programa de televisión, que dure muchos años más para seguir jugando con los niños y que los niños no pierdan la ilusión”, comentó.

La Aldea Navideña abrió sus puertas en el Estadio Azteca, se podrá ingresar por puerta 2 y el costo de la entrada es de 180 pesos para los niños y 120 para los adultos. Los horarios de atención son de lunes a domingo de 09:00 horas a 18:00 horas hasta el 7 de enero próximo.