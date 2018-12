El hijo no reconocido de José José, Manuel José, promete espectacular concierto

El cantante ofrecerá un tributo a su padre, “El Príncipe de la Canción” este 12 de diciembre en el Centro Cultural Teatro 2

Con la bendición de la Guadalupana

Arturo Arellano

Quien fuera elegido para rehacer las canciones de José José para la serie de Telemundo, el señor Manuel José, se encuentra de visita en México para ofrecer un concierto especial este 12 de diciembre en el Centro Cultural Teatro 2, a donde llegará para cantar los éxitos del “Príncipe de la Canción”, pero también presentar su material inédito como artista independiente.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el cantante colombiano comentó “Yo tenía el anhelo de venir a cantar a la Ciudad de México porque es una fecha muy especial, siendo el día de la Virgen de Guadalupe que es la patrona de todo Latinoamérica, en especial de los mexicanos. Vamos a hacer un tributo a José José, con todos sus temas más exitosos, pero también ya presentando mi disco de temas inéditos titulado ‘Herencia romántica’, que salió con Universal Music, como artista exclusivo”.

Agrega que “me gustaría hacerle una serenata a la Virgen de Guadalupe, o como aquí lo llaman, darle “Las Mañanitas”, si tengo algo preparado para ella y para el público, porque soy creyente y seguidor de la de católica, sobre todo soy muy mariano, porque la Virgen María ha estado muy presente en mi vida desde pequeño”.

Sobre su disco inédito adelanta que “nosotros para cerrar el ciclo del homenaje a José José, decidimos dejarlo plasmado en un Dvd que se grabó en el Centro Cultural Roberto Cantoral, que salió a la venta este año y llevó por nombre ‘dos generaciones el mismo sentimiento’. Ahora con el disco nuevo de temas inéditos, si bien no vamos seguir incluyendo el repertorio de temas emblemáticos de José José, el sentimiento seguirá siendo el mismo, la interpretación es mía, es mi estilo. Son canciones de Carlos Fénix, un autor español, todos en el estilo romántico de balada, que siga viva sobre todo entre el público joven”, por ello el título “Herencia romántica” para el álbum.

Su estilo propio lo define como “auténtico y honesto, sin pensar ya en otras influencias. Se canta lo que viene de tu corazón y de tus emociones. El disco ya está disponible en todas las tiendas y plataformas tanto en formato físico como digital”.

Como representante de la música romántica dice “la voy a defender ante todo, creo que si bien, hay mucha música urbana actualmente, también hay gustos para todo y público para todos. Lo que pasa es que de repente nos meten las modas hasta en la sopa, pero la gente hoy en día con las facilidades tecnológicas, siempre va a escuchar lo que les gusta, por más que el urbano esté en la radio y la televisión, tú puedes entrar a tu computadora y escuchar las baladas que te gustan, por ello nosotros le cantamos al amor, porque siempre van a existir los enamorados”

Manuel José dice que su mayor aprendizaje al estar tan cerca del legado de José José es “que él es muy claro ejemplo de las cosas que se deben hacer y de las que no se deben hacer. Sobre todo lo que he aprendido es su honestidad consigo mismo y con su público, él ha sabido levantarse, ha sabido pedir ayuda, con fe y ha salido adelante. Que se haya caído tantas veces sólo es muestra de que también se ha tenido que levantar muchas veces, lo cual lo vuelve un personaje muy fuerte, eso es lo más rescatable y loable de su vida”. De su encuentro personal con el príncipe recuerda “estuvo conmigo apoyándome en Colombia en 2012, yo estaba en un realitydel que resulté ganador imitándolo a él. De modo que me dio su bendición y la patada de la buena suerte, lo mismo me encomendó la misión de seguirle cantando al amor, a las parejas y es algo que siempre respetaré”.

De su experiencia al ser llamado por Telemundo para rehacer las canciones del “Príncipe de la Canción”, añadió “fue un gusto enorme porque fue un trabajo maravilloso recrear todas esas canciones, tal como se grabaron las versiones originales y con una gran calidad. Es algo que me ha dejado gran aprendizaje, con todo el amor y el respeto para el ídolo de multitudes. A la vez fui llamado por Univisión para ser el actor que dio vida a José José en la serie ‘Crónicas de sábado’, lo cual fue extraordinario”.

Manuel José ofrecerá su concierto el 12 de diciembre en el Centro Cultural Teatro 2. Los boletos están a la venta en taquillas del inmueble y Ticketmaster.