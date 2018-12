Justicia para Addisbel

Derecho de réplica

El pasado 2 de diciembre alrededor de las 06:30 horas, el hijo del dueño del restaurante Forasteros, llegó al domicilio ubicado en la calle Lucio Blanco, donde vive la ex cantante Addisbel N., a quien golpeó sin piedad y al parecer sin motivo alguno.

Con la cara desfigurada, ciega, sin dientes y con golpes por todo el cuerpo, Addisbel, ex cantante de música cubana, reposa en la cama de un hospital en Chetumal, además de su cuerpo, su vida fue golpeada de manera brutal, pues ahora es invidente, eso, gracias a la falta de valores, educación, sensibilidad y moral de un hombre, su pareja sentimental, que la golpeó hasta dejarla media muerta, con la ropa desgarrada en la acera; pero también a la insensibilidad social, pues el hecho sucedió en plena calle, fuera de su casa y sus vecinos fueron testigos de los hechos, sin embargo, no la auxiliaron.

Peor aún, al llegar la policía, detuvo la enardecida golpiza contra Addisbel, que “El Rolo”, le propinaba, sin embargo, pese a las condiciones en las que dejó a la mujer, los uniformados no presentaron a Rolando C. ante el Ministerio Público, para fincarle cargos por intento de asesinato, ya por lo menos lesiones, sino que se limitaron a llevarlo ante un juez cívico por escandalizar en la vía pública, mientras, una ambulancia recogió el cuerpo maltrecho y con los párpados desprendidos de la delgada mujer.

A sabiendas de su delito y gracias a la complicidad de la policía o estupidez, Rolando C. tuvo tiempo de huir del país, dicen sus vecinos, se fue a Belice.

Sin respeto a la vida humana

Nada regresará la vista a la mujer que “El Rolo” le destrozó a puño limpio los ojos y nada borrará tampoco que las mujeres son un blanco fácil de agresión, pues pese a la alerta de género que se decretó en Quintana Roo en julio del 2017, eso por el alto número de feminicidios y agresiones contra las mujeres registrados en años anteriores, en el estado aún se presentan situaciones contra el género femenino, que lastiman a la sociedad completa.

Si el caso hubiera sido una pelea entre hombres, en el que uno de ellos provocara heridas de la magnitud que “El Rolo” causó en Addisbel, la policía lo hubiera remitido ante el MP, por el delito de lesiones dolosas, pero, como era una mujer, su pareja sentimental, ni los vecinos intervinieron, como si fuera natural que un hombre tiene derecho a agredir y medio matar a su pareja, eso es alarmante.

La cultura de la agresión y violencia parece ya algo de lo más natural, ya sea contra mujeres o contra hombres, ¿el respeto por la vida humana se ha perdido?

¿Habrá justicia?

Un juez de control oral penal giró la orden de aprehensión por el delito de intento de feminicidio en contra de Rolando C. “El Rolo”, derivado de una de las carpetas de investigación que la Fiscalía Especializada de Delitos en Contra la Mujer, con la que solicitó la aprehensión, misma que fue concedida.

La Fiscalía General del Estado inició la búsqueda por Quintana Roo, por la República y otros países de Centroamérica de Rolando C., quien sin motivo alguno dejó ciega y al borde de la muerte a su ex pareja Addisbel P. N.

En las investigaciones que se realizan para dar con su paradero, de ser preciso catear las propiedades de familiares y amigos, puesto que existen dos versiones sobre su paradero, una es que podría estar escondido en una de las bodegas de su papá y la otra que cruzando la frontera por el poblado de San Francisco Botes, huyó hacia algún país de Centroamérica.

Que no quede impune

El día 3 de diciembre, el Colectivo Marea Verde realizó una manifestación en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir justicia y castigo contra el responsable de la brutal golpiza, donde se les informó que el mismo domingo se iniciaron las tres carpetas de investigación por diferentes delitos, uno de ellos por feminicidio en grado de tentativa en contra de “El Rolo”.

Sin embargo, el intento de asesinato de Addisbel se une a la lista de agresiones contra mujeres que va en ascenso. La fiscal especial para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, Guadalupe Pinzón, declaró que desde 2017, se han sentenciado a siete feminicidas, mientras que en lo que va del año, hay 16 carpetas judicializadas por el delito de feminicidio, 14 de ellas de la institución a su cargo y dos de la Fiscalía de Adolescentes. También existen 12 carpetas de investigación abiertas. Sin embargo, de enero a julio de 2018, según datos estadísticos, mataron a 49 mujeres en la zona norte del estado y a cuatro, en la zona sur. Uno de los asesinatos ocurrió en Isla Mujeres; 39, en Cancún; 5, en Solidaridad; 1, en Cozumel; 3, en el municipio de Tulum y 4 en Bacalar y Chetumal. Del segundo semestre del año se espera una cifra superior.

Pero, muchas de estas muertes no son catalogadas como feminicidio, pues existen datos específicos que señalan cuando una mujer fue agredida por cuestiones de género, por mucho que aleguen las feministas, el hombre y la mujer no son iguales, aunque deben ser tratados como iguales, con respeto y equidad, la superioridad de fuerza de uno no se compara con la de la otra parte, por lo que las desventajas a la hora de repeler una agresión son muy marcadas.

Al bote, todos los policías amotinados

Dieciséis elementos de la policía municipal de Benito Juárez, fueron vinculados a proceso por el delito de motín y el procedimiento legal lo pasarán en prisión preventiva, para evitar su fuga, así lo determinó un juez la noche de ayer.

Estos policías fueron los que sacaron a empujones a su jefe, José Luis Abarca, lo que derivó en la puesta en marcha del mando único, con lo que el secretario estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella, tomó el mando de las instalaciones y tropas de la SSPyT de Cancún.

Lo primero que Alberto Capella hizo fue iniciar una limpia en los cuerpos policiales y aseguró que los uniformados que se amotinaron tienen nexos con la delincuencia, por lo que se espera, que además del motín se finquen delitos adicionales a los policías corruptos, eso, es lo que exige Cancún.