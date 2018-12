AMLO anuncia rescate del Sistema Nacional de Salud

Empezará con los estados de mayor necesidad y pobreza

José Luis Montañez

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mantendrá una relación de respeto y amistad con su homólogo estadunidense, Donald Trump, y adelantó que en dos años su gobierno trabajará en el plan de rescate del Sistema Nacional de Salud, para empezar con los estados de mayor necesidad y pobreza.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, anunció que a partir de mañana emprenderán el plan de renovación paulatina de este sistema, pero de manera inicial en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y cada seis meses invitarán a ocho estados más.

Indicó que en estas ocho entidades se suscribirá un acuerdo para que el Sistema de Salud esté a cargo de la Federación, para lo cual se utilizará un fondo especial de 25 mil millones de pesos, a fin de garantizar la gratuidad en medicamentos, atención médica, mejorar el servicio y que no falten los insumos. López Obrador señaló que instituciones como el Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrán mayor presupuesto, al igual que el resto del sector salud.

Por otro lado, López Obrador comentó de la plática que sostuvo la víspera con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien, dijo, abordó el tema migratorio y la posibilidad de lograr un acuerdo de inversión para apoyar proyectos productivos y crear empleos en Centroamérica.

Expuso que el grupo de la administración de Estados Unidos y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, revisarán la propuesta de suscribir un acuerdo de inversión conjunto entre empresas y gobiernos.

El mandatario federal comentó que en la llamada respetuosa y en términos de amistad, el presidente Trump lo invitó a una reunión en Washington. “Él me invitó, yo también estoy en posibilidades de ir a Washington, pero creo que tanto para él como para nosotros, tiene que haber un motivo; yo creo que lo más importante sería el suscribir este acuerdo o reunirnos con ese propósito”.

Aseguró que este acuerdo es de la misma importancia que el tratado comercial que se tiene con ese país, y subrayó que si hay inversión en Centroamérica y en México, habrá desarrollo y empleo y de esta manera se atenderá el fenómeno migratorio.

Tras comentar que como parte de su responsabilidad, asistiría al informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, López Obrador comentó que avanzan en la integración del presupuesto que presentarán este sábado a las 17:00 horas a la Cámara de Diputados.

Además, pidió a los contribuyentes cumplir con sus responsabilidades fiscales, como buenos ciudadanos y reiteró que estos recursos serán bien aplicados para el desarrollo, bienestar, paz y tranquilidad del país, al igual que los presupuestos de Ingresos y de Egresos cumplirán con los compromisos de apoyar la actividad productiva, promover el crecimiento económico y crear empleos.

El presidente López Obrador comentó que de 18 secretarías, entre seis y ocho tienen incrementos significativos en el presupuesto para 2019.

En ese sentido, refirió el caso del Ejército Mexicano, porque se reforzará con la creación de la Guardia Nacional y la Secretaría del Trabajo, que atenderá el programa Jóvenes Construyendo el Futuro; el resto tiene una disminución como parte del plan de austeridad en el gobierno.

Sobre la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), reiteró que los trabajadores de base y sindicalizados no tendrán ningún problema, toda vez que los ajustes serán hacia arriba porque se están cortando privilegios.

Las universidades mantendrán su autonomía

López Obrador aseguró que no hay ninguna intención de desaparecer la autonomía universitaria y está dispuesto a que este tema se agregue a la nueva reforma educativa para que quede claro.

“Los que están a disgusto por la decisión de cancelar la reforma educativa van a querer agarrar eso de bandera, entonces mejor aclararlo. Es un principio, conozco toda la historia de la autonomía de la UNAM, es un gran movimiento, entonces se corrige, se agrega, es decir, se establece que las universidades mantendrán su autonomía”, dijo en conferencia de prensa.

El Presidente respondió a este cuestionamiento tras los dichos del panista Juan Romero ­Hicks, quien ya tuvo acceso a la documentación oficial de la reforma educativa de AMLO, y asegura que “aniquila” la autonomía universitaria.

Actualmente el texto de la Carta Magna expresa que: “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio”.

Dice que no renunciará a su salario: “no soy rico, vivo del sueldo”

El Presidente dijo que no renunciará a su sueldo como funcionario público, como sí lo hará la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“En mi caso yo vivo de mis ingresos, yo no soy rico, no tengo dinero, no vivo de mis rentas, vivo del sueldo. Si renuncio no tendría para mantener a mi familia”, dijo en conferencia.