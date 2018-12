Distraen a la gente y hacen como que imparten justicia

Índice político

Francisco Rodríguez

Por más que la gente se pregunta cuál es la razón del ulular constante de las sirenas en las torretas de las patrullas policíacas, no hay respuesta ni mucho menos explicación. Ululan hasta en las madrugadas cuando no tienen necesidad de abrir el tránsito ni proteger transeúntes, mientras realizan sus tareas de protección, vigilancia y servicio preventivo.

A diferencia de lo que sucede en todo el mundo, en México la policía siempre llega tarde al lugar de los hechos. Jamás se ha sabido que sea puntual y comedida. Aparece ex post facto, dicen los chocantes clásicos. A menos que se trate de algún acto previamente montado, escenográficamente diseñado —al estilo Genaro García Luna— para apantallar al respetable.

Aquí en el rancho grande, donde la delincuencia se ha apoderado de las funciones de autoridad, las policías, la procuración de la justicia y la impartición de la misma, funcionan como coartada, como rendición adelantada frente al delito. Es una forma de aparentar simplemente, de hacer como que se hace.

Es el mismo truco de la permanente distracción, para desviar la atención de la opinión pública sobre lo importante, lo que interesa a todos. No hace mucho, allá por 2001, tres delincuentes de poca monta, los narcomenudistas Beto Pelotas, Hugo Bocinas y El Tanque, que operaban por el rumbo de Tepito…… fueron señalados como los tres elementos más peligrosos del país, los que concentraban la atención de todos los aparatos de inteligencia y de seguridad nacional, los afanes de todas las policías de todos los niveles, mientras se procuraba la fuga de El Chapo Guzmán desde el penal de dizque máxima seguridad en Puente Grande, que dejó enormes dividendo$ a varios próceres de la implacable aplicación de la justicia mexicana.

Tres elementos de la delincuencia cotidiana en Tepito, que sólo se ganaban la vida al servicio de la distribución del trasiego pagaron el pato mientras los jefazos de la seguridad y la reclusión gozaban de pingües beneficios provenientes del narcotráfico. Desde ahí comenzaron a despuntar las carreras de Miguel Ángel Yunes, Santiago Creel y demás fauna nociva.

El fenómeno de la coartada imperfecta sigue prevaleciendo en todas las áreas del Poder Judicial, del ministerio público que depende del Ejecutivo y de los aparatosos y carísimos organismos de seguridad nacional, que por lo visto dependen… de Washington. Nadie ha podido demostrar lo contrario. La justicia depende del mejor postor.

El clientelismo que se aplica en la procuración, investigación, seguimiento y aplicación de la justicia sigue su rumbo inexorable. Tenemos un gran país, con posibilidades de crecimiento y equidad, pero si adolecemos de ese cáncer, jamás habrá para dónde hacerse.

Es luchar contra el monstruo de las mil cabezas. Tratar de tapar el sol con un dedo. Todo mundo está involucrado. Es el negocio perfecto, donde hasta los farsantes e impostores hacen su agosto, mientras el pueblo los llena de elogios, atributos, prebendas y ubérrimas percepciones, ingresos y gastos que no merecen.

Colaboradores demasiado cercanos al presidente López Obrador le han escamoteado información sobre los sucesos que han pasado en el seno de la Suprema Corta, donde los ministros de hoy y del pasado cercano se han hartado de realizar grandes trafiques que han ubicado a los ministros en el Top Ten de los ricos y famosos de este país.

Ningún ministro de la Corta ¿de Justicia? resiste la revisión de un expediente, menos una auditoría jurídica ni una superficial revisión de sus procederes. Han hecho de la toga y del birrete un par de tiliches percudidos y desprestigiados cuya fama de corrupción y sevicia ha dado la vuelta al mundo indignado.

Cualquier ciudadano al que usted le pregunte, puede narrarle las peores referencias del desempeño de la Suprema Corta. Casi todos hemos pasado por esas horcas caudinas sin fondo, por esos barriles de corrupción inescrutables hasta hoy, que se venden y se han vendido al postor culpable. Lo mismo sucede en todos los aparatos del dichoso Poder Judicial Federal.

Una caterva de recomendados e impuestos que hoy se alteran porque se les ha puesto el dedo en la menor de sus llagas. La mayor no está en el altísimo salario, sino en las percepciones de las transas a troche y moche que dejan a los peticionarios de justicia en los huesitos, cuando les va bien, si no, en la absoluta indefensión porque sus decisiones son irrecurribles.

Por eso no aguantan la mínima revisión a sus procederes. Nadie puede luchar por la justicia cuando ha empezado y desarrollado su carrera a través de conductas delincuenciales. Desde el arranque en el que se han demostrado dos cosas:

1) El famoso Consejo de la Judicatura, que preside quien encabece la Corta, ha vendido los exámenes de ingreso a los gerifaltes del Poder Judicial. 2) El pleno de ministros ha corrido a miles de trabajadores experimentados y posiblemente probos, para colocar amigos, amantes, familiares, enfermeras, cocineras y choferes en su lugar. Es la cueva de Alí Babá.

Y Olga Sánchez Cordero, la esplendente secretaria de Gobernación todavía se atreve a defenderlos. Lo mínimo que puede pensar quien tenga dos dedos de frente es que la señora esconde algo de su pasado inmediato —aún cobra su pensión como ex ministra- d lo mucho que se esconde debajo de tanto solio de jurisconsultos.

Su oposición a investigar para que no salga a flote el contenido de ese estercolero que es la Corta, es la misma renuencia que observamos cuando se plantea que la nueva Guardia Nacional entre en acción en todos los frentes al mismo tiempo persiguiendo al narcotráfico…… que no avise antes de llegar, como ha sucedido hasta la fecha. Que no alerte a los capos del trasiego para que sigan usando las caravanas de jefes de la soldadesca y puedan resguardarse si no en el Triángulo Dorado de la sierra de Badiraguato, en cualquier cuchitril que se decida, al fin y al cabo, fuera de México todo es Cuautitlán.

El narcotráfico, el narcoestado, la narcopolicía, las narcojudicaturas y el narcoejército son como la culebra que se muerde la cola, es un retintín inacabable de putrefacción y oprobio al que hay que ponerle coto, aunque se lastimen intereses de poderosos y ungidas de ocasión. No hay tiempo para seguir en la pachanga.

El pueblo ha dado la orden de actuar. Por eso salimos a votar masiva e indiscriminadamente en favor de Morena el primero de julio, para luchar contra la corrupción y la delincuencia, para lograr tener un país en paz, aunque lo disfruten después nuestros hijos y nietos.

Creímos que era en serio. Nadie tiene derecho a oponerse. ¿No cree usted?

Índice Flamígero: Famosas últimas palabras: “Mi convicción es que si un juez no goza de condiciones de independencia, deja de ser juez para convertirse en mandatario de alguien, concomitamente no debe tolerarse el menor acto de corrupción y debe ser combatido con la máxima severidad establecida en la ley”: Luis María Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corta ¿de Justicia?, al rendir su último informe de labores ante un pleno de 10 ministros dependientes del dinero. + + + Escribe don Rubén Mújica Vélez, bajo el título “Sánchez Cordero y González Pérez”: “ Doña Olga argumenta que ‘no es fácil bajar percepciones en el Poder Judicial’… del que proviene laboralmente. Pero es permisible el abusivo nepotismo institucionalizado y tramado entre los dizque ‘Señores Justicia’. ¿Continuará vivito y coleando este negocio infame? ¿Se incorporará su hijita? González Pérez descaradamente defiende el “billuyo” ¡que no devenga! Si vemos su actuación en el caso Ayotzinapa fue incapaz de criticar a Peña. Ahora se muestra muy valiente con un Presidente respetuoso de las instituciones. ¡Ayy de los burócratas impolutos… .sólo cuando es propicio el ambiente!”

