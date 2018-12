El América es campeón tras ganar 2-0 a Cruz Azul

Final del Apertura 2018

Las Águilas volaron a la cima de los monarcas mexicanos, al llegar a 13 títulos; los celestes siguen con su sequía de títulos de liga de 21 años

El equipo América ya es el más ganador de la Liga MX, al vencer 2-0 en la vuelta de la final del Apertura 2018.

La Águilas volaron a la cima de los monarcas mexicanos al llegar a 13 títulos y le impidieron al líder del torneo cobrar revancha de la final del Clausura 2013.

No hubo revancha, no hubo creatividad, no hubo desbordes ni verticalidad, el Cruz Azul que deslumbró en 17 jornadas y que terminó como líder, que se deshizo fácil de Querétaro en cuartos de final y que se sobrepuso al golpe en semifinales ante Rayados, nunca apareció en la final.

Mientras tanto, los celestes seguirán con su sequía de títulos de liga de 21 años.

Cuando parecía que los fantasmas habían terminado en La Máquina, que hasta realizó trabajo de coaching deportivo para fortalecerse en lo mental, el portero y capitán Jesús Corona arriesgó al salir por el centro y darle el balón a Iván Marcone, quien no supo controlar entre la presión de Oribe Peralta y Edson Álvarez, para que este último cruzara disparo imposible para el arquero, al 52’.

Las Águilas entonces manejaron los tiempos, con un Estadio Azteca que rugía en apoyo al conjunto azulcrema.

El luso Pedro Caixinha poco pudo hacer con los ingresos de Andrés Rentería y de Ángel Mena, porque la zaga americanista se batió para rechazar todo.

De hecho, América pudo ampliar la ventaja antes de no ser porque Corona apareció dos veces para tapar los remates de Renato Ibarra (53’ y 65’)

Fue tal la desesperación cementera, que hasta el suplente Gerardo Flores se metió a la cancha y terminó expulsado; ya desde el primer tiempo el preparador físico se había ido a vestidores por reclamarle al árbitro César Ramos.

Todavía al 89’, Rentería metió cabezazo en el área pero por encima del arco.

Sólo para que un minuto después, Álvarez empujara un rechace de Corona tras un disparo cruzado de Cecilio Domínguez y convirtiera el doblete.

América ya es el más grande en títulos de la 1iga mexicana y Cruz Azul seguirá sentado en el diván de los fracasos.